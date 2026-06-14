El submarino nuclear más misterioso de la Armada estadounidense, que desapareció hace 5 años tras chocar contra una montaña submarina está a punto de regresar al océano

El submarino más misterioso de la Armada de los Estados Unidos regresa al mar después de desaparecer durante 5 años. El USS Connecticut (SSN-22) de la clase Seawolf volverá al mar Meridional de China después de haber sufrido un accidente con una montaña submarina que provocó que 11 soldados de la marina acabaran heridos y provocó graves daños en la proa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el regreso del submarino más misterioso de los Estados Unidos.

Estados Unidos sigue inmersa en la guerra de Irán y en los últimos días ha respondido a los ataques de los ayatolás contra Israel con una nueva carga de misiles contra el territorio iraní. Todo a la espera de que finalmente se instaure la paz y se produzca el bloqueo por completo del estrecho de Ormuz, que también ha hecho colapsar la economía mundial tras la subida protagonizada por el combustible y la energía en los últimos meses.

Mientras sigue la guerra de Irán, desde el Gobierno de los Estados Unidos también tienen un ojo puesto en las operaciones cerca en territorio indo-pacífico, que es el principal escenario geopolítico y económico mundial que conecta las aguas del océano Índico y Pacífico. China ha aumentado su presencia en los últimos tiempos en la zona y Estados Unidos también ha trasladado recientemente sus mejores buques y submarinos.

El submarino más misterioso de EEUU

Estados Unidos ha tomado la decisión de mover al mar de China Meridional su submarino más misterioso, que es el USS Connecticut (SSN-22). Este submarino que funciona a propulsión nuclear volverá a las aguas del océano Índico y Pacífico después de estar cinco años varado tras sufrir un accidente en su día contra una montaña submarina.

Fue el pasado año 2021 cuando este gigante de la clase Seawolf se estrelló contra una montaña submarina en estas aguas, hiriendo a 11 miembros de la tripulación y causando graves daños en la proa. Este incidente provocó la destitución del capitán y de los miembros al mando de uno de los buques insignia de la Armada de los Estados Unidos.

Por ello, la Armada americana retiró en su día este submarino que a partir del mes de septiembre volverá a unas aguas que tienen un sentido estratégico por la fuerte presencia de China y la rivalidad existente entre los dos países que luchan por ser la primera potencia mundial militarmente hablando.

Así que, según ha informado el medio Army Recognition, el USS Connecticut volverá a las aguas en los próximos meses. Este submarino es una de las naves más avanzadas de la Armada de Estados Unidos y tiene una capacidad de desplazamiento de 9.000 toneladas, con propulsión nuclear (un reactor nuclear S6W y una hélice) y una velocidad de 35 nudos sumergido. Está en servicio desde el año 1998, y está armado con:

8 tubos lanzatorpedos de 660 mm

Torpedos Mk-48

Misiles Harpoon

Misiles Tomahawk

El resto de características son las siguientes: