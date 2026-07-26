Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Hungría

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Kimi Antonelli, en Hungría. (Getty)
Hugo Carrasco

El Mundial de Fórmula 1 no sufre cambios en sus primeras cinco posiciones, pero después de la vibrante carrera vivida en el Gran Premio de Hungría se iguala algo. El campeón, Norris, ha ganado y se pone a menos de 100 puntos del líder Antonelli, aunque sigue en quinta posición. Coge el italiano, eso sí, una mayor renta con Hamilton, Russell o Leclerc. Verstappen asciende de la séptima a la sexta plaza, tras ser segundo.

Clasificación del Mundial de F1

  1. Kimi Antonelli – 219
  2. Lewis Hamilton – 169
  3. George Russell – 160
  4. Charles Leclerc – 138
  5. Lando Norris – 128
  6. Max Verstappen – 109
  7. Oscar Piastri – 92
  8. Isak Hadjar – 68
  9. Liam Lawson – 43
  10. Pierre Gasly – 42
  11. Arvid Lindblad – 23
  12. Franco Colapinto – 19
  13. Oliver Bearman – 18
  14. Gabriel Bortoleto – 10
  15. Carlos Sainz – 6
  16. Alex Albon – 5
  17. Esteban Ocon – 3
  18. Nico Hulkenberg – 2
  19. Fernando Alonso – 1
  20. Valtteri Bottas – 0
  21. Sergio Pérez – 0
  22. Lance Stroll – 0

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