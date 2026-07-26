Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Hungría

El Mundial de Fórmula 1 no sufre cambios en sus primeras cinco posiciones, pero después de la vibrante carrera vivida en el Gran Premio de Hungría se iguala algo. El campeón, Norris, ha ganado y se pone a menos de 100 puntos del líder Antonelli, aunque sigue en quinta posición. Coge el italiano, eso sí, una mayor renta con Hamilton, Russell o Leclerc. Verstappen asciende de la séptima a la sexta plaza, tras ser segundo.

Clasificación del Mundial de F1