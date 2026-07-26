Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Hungría
El Mundial de Fórmula 1 no sufre cambios en sus primeras cinco posiciones, pero después de la vibrante carrera vivida en el Gran Premio de Hungría se iguala algo. El campeón, Norris, ha ganado y se pone a menos de 100 puntos del líder Antonelli, aunque sigue en quinta posición. Coge el italiano, eso sí, una mayor renta con Hamilton, Russell o Leclerc. Verstappen asciende de la séptima a la sexta plaza, tras ser segundo.
Clasificación del Mundial de F1
- Kimi Antonelli – 219
- Lewis Hamilton – 169
- George Russell – 160
- Charles Leclerc – 138
- Lando Norris – 128
- Max Verstappen – 109
- Oscar Piastri – 92
- Isak Hadjar – 68
- Liam Lawson – 43
- Pierre Gasly – 42
- Arvid Lindblad – 23
- Franco Colapinto – 19
- Oliver Bearman – 18
- Gabriel Bortoleto – 10
- Carlos Sainz – 6
- Alex Albon – 5
- Esteban Ocon – 3
- Nico Hulkenberg – 2
- Fernando Alonso – 1
- Valtteri Bottas – 0
- Sergio Pérez – 0
- Lance Stroll – 0
Temas:
- Fórmula 1
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