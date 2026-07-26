Carrera de F1 GP Hungría, en directo: dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultadol y el minuto a minuto del GP de Hungría del Mundial de Fórmula 1 2026
Este GP de Hungría de Fórmula 1 se disputará en el Circuito de Hungaroring
La F1 se rinde a Fernando Alonso y Adrian Newey: «Sueño con una mejora como la de Aston Martin»
Una semana después de que Kimi Antonelli se coronarse en Bélgica llega este apasionante GP de Hungría que se corre en el Circuito de Hungaroring. La emoción está servida y se espera una carrera hoy en la que pueda ocurrir de todo. El líder del Mundial de Fórmula 1 2026 saldrá séptimo, por lo que tendrá que intentar una remontada importante. La pole se la llevó Lando Norris y justo por detrás del de McLaren arrancará Charles Leclerc con su Ferrari. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en el GP de Hungría de F1.
El GP de Hungría de F1, en directo
Así está la clasificación del Mundial de F1 2026
El Mundial de Fórmula 1 2026 lo sigue dominando Kimi Antonelli y al de Mercedes se le está poniendo cara de campeón. El italiano tiene en su haber 204 puntos, que están bastante lejos de las 159 unidades que tiene Lewis Hamilton, que ocuparía la segunda plaza del campeonato con su Ferrari. George Russell, compañero del líder, completaría el podio con 154 unidades. Charles Leclerc sería cuarto y ya les seguirían los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Para ver a Max Verstappen habría que fijarse en el séptimo puesto.
Fernando Alonso y Carlos Sainz
Los amantes de la velocidad y de la adrenalina esperaban este año, con el cambio de reglamentación, un giro radical en el Mundial de Fórmula 1 2026 con Carlos Sainz y Fernando Alonso, en el mejor de los casos, luchando por conquistar el campeonato. Pero no ha podido ser así y los seguidores del madrileño y del asturiano están deseando que este año acabe de una vez para ver si realmente es el curso que viene cuando llega ese momento clave para ellos. Hoy, en el GP de Hungría, el de Aston Martin decimosexto, mientras que en la decimoctava posición comenzará el Williams.
Máxima emoción en Hungaroring
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del GP de Hungría que se disputa hoy, domingo 26 de julio, en el mítico trazado de Hungaroring. Se espera que los pilotos puedan ofrecer un gran espectáculo en esta cita tan esperada del Mundial de Fórmula 1 2026 en la que puede ocurrir de todo. Todos esperan ver una mejoría de Carlos Sainz y Fernando Alonso en esta undécima jornada del campeonato, por lo que habrá que estar atentos a lo que suceda en el país magiar.
18/70
Antonelli
Ya han ido parando en boxes los primeros y eso le permite a Kimi Antonelli ponerse primero, pero todavía tiene que entrar el de Mercedes cambiar neumáticos.
16/70
Abandona Bottas
Tiene que abandonar Bottas porque tiene fuego en un freno delantero. Por fortuna lo ha hecho en el camino a boxes, por lo que sólo hay bandera amarilla en el pit lane. Mientras sucedía esto Verstappen ha adelantado a Hamilton.
15/70
Reacciona Verstappen
Ahora es Max el que pasa por boxes para intentar evitar el undercut….¡pero no lo logra! Hamilton le ha adelantado justo en la salida de boxes.
14/70
Hamilton reacciona
El inglés veía que no podía superar a Verstappen y ha decidido pasar por boxes para poner duros y así tratar de lograr un undercut con el de Red Bull. Veremos si estos neumáticos le aguantan hasta el final.
12/70
Fernando Alonso
En estos momentos Fernando Alonso es decimosexto con su Aston Martin. Está luchando por coger a Colapinto, al que tiene a 0,6. El asutirano está por delante de Bearman, al que le saca 2,7.
9/70
Kimi Antonelli
El líder del Mundial de F1 2026 está en la sexta posición. Ahora mismo se encuentra a 1,7 de Leclerc, que es quinto.
7/70
Las tácticas
Va a ser muy importante lo que pase con las primeras paradas. Hamilton y Leclerc salieron con blandos, los únicos de los que están arriba. Los Ferrari no son capaces de abrir gran brecha con los de atrás, por lo que veremos cómo les sale la jugada.
4/70
Verstappen vs Hamilton
Ahora mismo una de las peleas más interesantes es la que están manteniendo Verstappen y Hamilton por la tercera plaza. El de Red Bull aguanta y resiste.
2/70
Cambio de líder
Oscar Piastri se ha puesto como líder. Salió mal Leclerc y tanto Verstappen como Hamilton adelantaron al monegasco. George Russell ha sido el peor que ha salido -perdió 12 posiciones- y ha preguntado por radio a su escudería qué ha pasado. Fernando Alonso es decimoquinto y Carlos Sainz decimoséptimo, por lo que han ganado un puesto.
1/70
¡Comienza el GP de Hungría!
¡¡Se apagaron los semáforos y los pilotos aceleraron para dar comienzo a este GP de Hungría!! En breves momentos informaremos sobre cómo ha sido esta salida, en la que esperamos adelantamientos de los españoles y que no haya accidentes.
¡Vuelta de formación!
¡Vamos allá! Ha llegado el momento y los coches empiezan a rodar para dar la vuelta de formación. Van varios coches con blandos. Entre ellos, los Ferrari, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
¡10 minutos!
Ya sonó el himno de Hungría hace unos minutillos y las prisas empiezan en la recta de salida porque esto está a puntito de comenzar en Hungaroring.
La F1, a Malasia
Hace unos meses se suspendieron los GP de Arabia Saudí y de Baréin por culpa de la guerra, pero la FIA sigue buscando lugares para recuperar estas pruebas y la segunda de ellas se celebrará en Malasia, más concretamente en Sepang.
Carlos Sainz
España está atravesando un momento muy delicado con los incendios forestales que están quemando el país y Carlos Sainz ha tenido unas palabras para todos aquellos que los están sufriendo, para los que están combatiendo contra las llamas y ha desvelado también cómo se siente anímicamente por ver desde la distancia todo lo que sucede.
La parrilla de salida
Como ya hemos mencionado, Lando Norris saldrá desde la pole position en el GP de Hungría y será Charles Leclerc el que comience desde el segundo puesto. Así queda la parrilla de salida al completo.
Dónde ver por TV el GP de Hungría de F1
Aprovechamos que queda algo más de media hora para que comience la carrera que el GP de Hungría de F1 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn, mientras que en OKDIARIO te lo ofreceremos gratis en vivo online y en streaming.
Perfil de Hungaroring
Aprovechamos este ratito que queda para que comience el GP de Hungría para ofrecerles la mejor información sobre el Circuito de Hungaroring, como su perfil, curvas, vueltas…
A qué hora es el GP de Hungría
La carrera de este GP de Hungría de F1 está programada para el horario de las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que vayan preparándose, que en nada rugirán los motores de los monoplazas de vuestros pilotos favoritos.
Todo listo
Vamos que sólo queda una horita para este frenético GP de Hungría que se celebra en Hungaroring. Vaya carrerita más emocionante del Mundial de Fórmula 1 2026 tenemos por delante.
20/70
Hamilton
Buena carrera de Hamilton, que ha sorteado rápidamente a Hadjar cuando éste intentaba obstaculizarle para que no pudiese darle caza a su compañero de equipo Max Verstappen cuando le dejó adelantar.