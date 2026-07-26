Carrera de F1 GP Hungría, en directo: dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo hoy

Una semana después de que Kimi Antonelli se coronarse en Bélgica llega este apasionante GP de Hungría que se corre en el Circuito de Hungaroring. La emoción está servida y se espera una carrera hoy en la que pueda ocurrir de todo. El líder del Mundial de Fórmula 1 2026 saldrá séptimo, por lo que tendrá que intentar una remontada importante. La pole se la llevó Lando Norris y justo por detrás del de McLaren arrancará Charles Leclerc con su Ferrari. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en el GP de Hungría de F1.

El GP de Hungría de F1, en directo

Así está la clasificación del Mundial de F1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 lo sigue dominando Kimi Antonelli y al de Mercedes se le está poniendo cara de campeón. El italiano tiene en su haber 204 puntos, que están bastante lejos de las 159 unidades que tiene Lewis Hamilton, que ocuparía la segunda plaza del campeonato con su Ferrari. George Russell, compañero del líder, completaría el podio con 154 unidades. Charles Leclerc sería cuarto y ya les seguirían los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Para ver a Max Verstappen habría que fijarse en el séptimo puesto.

Fernando Alonso y Carlos Sainz

Los amantes de la velocidad y de la adrenalina esperaban este año, con el cambio de reglamentación, un giro radical en el Mundial de Fórmula 1 2026 con Carlos Sainz y Fernando Alonso, en el mejor de los casos, luchando por conquistar el campeonato. Pero no ha podido ser así y los seguidores del madrileño y del asturiano están deseando que este año acabe de una vez para ver si realmente es el curso que viene cuando llega ese momento clave para ellos. Hoy, en el GP de Hungría, el de Aston Martin decimosexto, mientras que en la decimoctava posición comenzará el Williams.

Máxima emoción en Hungaroring

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del GP de Hungría que se disputa hoy, domingo 26 de julio, en el mítico trazado de Hungaroring. Se espera que los pilotos puedan ofrecer un gran espectáculo en esta cita tan esperada del Mundial de Fórmula 1 2026 en la que puede ocurrir de todo. Todos esperan ver una mejoría de Carlos Sainz y Fernando Alonso en esta undécima jornada del campeonato, por lo que habrá que estar atentos a lo que suceda en el país magiar.