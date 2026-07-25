Así es el Circuito de Hungaroring del GP de Hungría del Mundial de F1 2026: perfil, curvas, kilómetros, vuelta rápida…

El Mundial de Fórmula 1 2026 afronta una nueva cita con la celebración del Gran Premio de Hungría, decimotercera prueba del calendario y una de las carreras con mayor tradición dentro del campeonato. El escenario volverá a ser el Hungaroring, un trazado que forma parte de la historia de la categoría desde mediados de los años ochenta y que destaca por un diseño técnico en el que la precisión al volante resulta más importante que la velocidad punta.

En qué circuito se corre el GP de Hungría de F1

El Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 2026 se disputa en el Hungaroring, un trazado inaugurado en 1986 y construido específicamente para albergar la competición. Desde entonces, ha permanecido de manera ininterrumpida en el calendario del campeonato del mundo y también ha acogido otras competiciones internacionales, como la Fórmula 3000 entre 1998 y 2004 y las GP2 Series desde 2005.

En dónde está Hungaroring

El circuito de Hungaroring está situado en Mogyoród, una pequeña localidad perteneciente al condado de Pest, muy próxima a Budapest. La distancia respecto a la capital húngara es de aproximadamente 20 kilómetros, lo que facilita el desplazamiento de los aficionados durante el fin de semana del Gran Premio.

Perfil de Hungaroring: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

El Hungaroring presenta un recorrido de 4,381 kilómetros y un total de 14 curvas, distribuidas entre ocho giros a derechas y seis a izquierdas.

Su anchura máxima alcanza los 14 metros y el recinto tiene capacidad para albergar hasta 70.000 espectadores.

Una de las principales características del circuito es la ausencia de grandes rectas. De hecho, la recta principal, de unos 700 metros, constituye prácticamente la única zona donde los adelantamientos resultan más factibles antes de la frenada de la primera curva.

El resto del trazado está formado por una sucesión continua de curvas enlazadas que obligan a mantener un elevado ritmo y castigan cualquier error de conducción. En el segundo sector aparecen varios cambios rápidos de dirección y una chicana que pone a prueba el equilibrio de los monoplazas. En la parte final destacan dos horquillas consecutivas cuya salida resulta decisiva para afrontar la recta principal.

Las características del Hungaroring hacen que muchos pilotos lo definan como un «Mónaco sin barreras», ya que la dificultad para adelantar y la importancia de la clasificación recuerdan a las del trazado urbano del Principado.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Hungría de F1

La carrera del Gran Premio de Hungría consta de 70 vueltas. Esa distancia permite completar un recorrido total de 306,63 kilómetros, utilizando una única zona de detección de DRS en cada giro. Las reducidas rectas y el elevado número de curvas convierten la estrategia, la gestión de los neumáticos y la regularidad en aspectos fundamentales para aspirar a la victoria.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Hungría de F1

El récord de vuelta en carrera del Hungaroring pertenece a Lewis Hamilton. El piloto británico estableció un registro de 1:16.627 al volante de un Mercedes durante la edición de 2020, una marca que continúa siendo la referencia del circuito.

Además de ostentar la vuelta rápida, Hamilton también figura como el piloto más exitoso de la historia del Gran Premio de Hungría, con ocho victorias, consolidando una relación especialmente exitosa con un circuito que tradicionalmente recompensa la precisión, la constancia y la capacidad para mantener un ritmo elevado durante toda la carrera.