Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Hungría del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Hungría es la decimoprimera carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 y se correrá en Hungaroring Kimi Antonelli sigue siendo el líder de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 regresa antes de que los pilotos inicien unas pequeñas vacaciones de verano. El GP de Hungría se presenta como un fin de semana apasionante en el que los participantes esperan ser los mejores en Hungaroring, aunque son conscientes de que la superioridad de los Mercedes está siendo notable y la escudería germana es el gran rival a batir. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en esta prueba del campeonato.

Horarios del GP de Hungría: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Hungría, que corresponde a la decimoprimera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el circuito de Hungaroring. Este será el último fin de semana antes de que los pilotos se vayan de vacaciones durante prácticamente un mes, ya que los Max Verstappen, Charles Leclerc y compañía no volverán a correr hasta pasada la mitad de agosto.

Viernes 24 de julio

Todo arrancará el viernes 24 de julio en Hungaroring con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Hungría. Los pilotos están obligados a familiarizarse rápidamente con el trazado del país magiar, por lo que todos esperamos ver a los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía probándose sobre el asfalto para afrontar el resto del fin de semana de la mejor manera.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 25 de julio

Ya será el sábado 25 de julio cuando se dispute la tercera y última sesión de entrenamientos libres en Hungaroring. Posteriormente llegará la clasificación para el GP de Hungría del Mundial de Fórmula 1 2026, donde los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell vuelven a ser los favoritos para lograr la pole, aunque habrá que estar atentos al rendimiento de los Ferrari.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Hungría: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 26 de julio

La guinda al pastel del fin de semana en el GP de Hungría se pondrá el domingo 26 de julio, fecha en la que se celebrará la carrera en Hungaroring. Allí, todos los pilotos lucharán por cruzar la meta en el primer puesto y así sumar el mayor número posible de puntos para el Mundial de Fórmula 1 2026. La carrera comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se tendrán que dar un total de 70 vueltas.

GP de Hungría: 15:00 horas (70 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Hungría de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo el Mundial de Formula 1 2026 fue Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Hungría se va a poder ver en directo por televisión mediante el canal Dazn F1, que es de pago y que está disponible en diferentes plataformas, lo que quiere decir que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Además, este operador pone a disposición de sus clientes su aplicación para que puedan ver en streaming y en vivo online con un teléfono móvil, tablet o smart TV todo lo que ocurra en Hungaroring, pero también podrán acceder a su página web con un ordenador.

Además, tenemos que recordar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra a lo largo de este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y de la carrera del GP de Hungría del domingo. También publicaremos las crónicas de todas las pruebas que se celebren en Hungaroring y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el país magiar, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Hungría de F1

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte que no se pierden nada del Mundial de Fórmula 1 2026, pero que este fin de semana no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que van a poder escuchar gratis por la radio el GP de Hungría. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Hungaroring para narrar todo lo que esté ocurriendo sobre el asfalto.

Circuito del GP de Hungría de F1

El circuito de Hungaroring, ubicado a unos 30 kilómetros de Budapest, será el trazado donde se va a disputar la decimoprimera jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este GP de Hungría. El primer Gran Premio que se celebró allí fue en 1986 y desde entonces es uno de los más reconocidos del Gran Circo. La longitud de este escenario es de 4,381 kilómetros, consta de 14 curvas y se tendrán que dar un total de 70 vueltas. Lewis Hamilton, en 2020, paró el cronómetro en 1:16:627, por lo que la vuelta rápida es del inglés.