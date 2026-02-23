El calendario del Mundial de Fórmula 1 2026: fechas y horarios de todas las carreras

El Mundial de Fórmula 1 2026 se presenta como uno de los posibles mejores campeonatos de los últimos años, ya que en esta edición habrá bastantes cambios en la normativa de los monoplazas, lo que podría permitir que haya grandes cambios en las escuderías y que la igualdad pueda volver a ser uno de los puntos fuertes del torneo y no que haya dos o tres equipos favoritos que tengan más posibilidades por encima del resto.

Carlos Sainz espera dar un paso al frente con Williams, mientras que Fernando Alonso, que no ha dejado tan buenas sensaciones en los test, buscará con el coche de Adrian Newey lograr esa ansiada victoria 33 y quién sabe, si pelear por el Mundial de Fórmula 1 2026. Lo que está claro es que el campeonato promete tener de todo y en su calendario, en el que hay 24 carreras, demuestra que durante todo este año podremos disfrutar y vibrar con los mejores pilotos del mundo en cada gran circuito del planeta.

Cuándo empieza el Mundial de F1 2026

Después de varias semanas de test en este inicio de año, el momento de la verdad llega, ya que la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 está a la vuelta de la esquina. Este año todo arrancará con el GP de Australia, que se celebrará del viernes 6 al domingo 8 de marzo en el Circuito Albert Park. A los pilotos les tocará estar más de un mes corriendo en Asia antes de cruzar el mundo para marcharse a Norteamérica.

Posteriormente llegará la temporada de la Fórmula 1 en Europa, donde hay que recordar que se harán dos paradas en España, tanto en Barcelona como en Madrid. Tras correr en la capital, otra vez a Asia y posteriormente a América antes de afrontar los dos últimos grandes premios en Qatar y Abu Dhabi, siendo este último el colofón final, que se celebrará entre el 4 y el 6 de diciembre.

Calendario y horario de las carreras de F1 en 2026

GP de Australia. Del 6 al 8 de marzo en el Circuito Albert Park. A las 5:00 horas.

GP de China. Del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái. A las 8:00 horas.

GP de Japón. Del 27 al 29 de marzo en el Circuito de Suzuka. A las 7:00 horas.

GP de Bahréin. Del 10 al 12 de abril en el Circuito Internacional de Bahréin Sakhir. A las 17:00 horas.

GP de Arabia Saudí. Del 17 al 19 de abril en el Circuito de la Corniche de Yeda. A las 19:00 horas.

GP de Miami. Del 1 al 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. A las 22:00 horas.

GP de Canadá. Del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. A las 22:00 horas.

GP de Mónaco. Del 5 al 7 de junio en el Circuito de Mónaco. A las 15:00 horas.

GP de Barcelona-Cataluña. Del 12 al 14 de junio en el Circuito de Barcelona-Cataluña. A las 15:00 horas.

GP de Austria. Del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring. A las 15:00 horas.

GP de Gran Bretaña. Del 3 al 5 de julio en el Circuito de Silverstone. A las 16:00 horas.

GP de Bélgica. Del 17 al 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps. A las 15:00 horas.

GP de Hungría. Del 24 al 26 de julio en Hungaroring. A las 15:00 horas.

GP de Holanda. Del 21 al 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort. A las 15:00 horas.

GP de Italia. Del 4 al 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. A las 15:00 horas.

GP de España. Del 11 al 13 de septiembre en Madring. A las 15:00 horas.

GP de Azerbaiyán. Del 24 al 26 de septiembre en el Circuito Callejero de Bakú. A las 13:00 horas.

GP de Singapur. Del 9 al 11 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay. A las 14:00 horas.

GP de Estados Unidos. Del 23 al 25 de octubre en el Circuito de Las Américas.A las 21:00 horas.

GP de México. Del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A las 21:00 horas.

GP de Brasil. Del 6 al 8 de noviembre en Interlagos. A las 18:00 horas.

GP de Las Vegas. Del 19 al 21 de noviembre en el Circuito callejero de Las Vegas. A las 5:00 horas.

GP de Qatar. Del 27 al 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail. A las 17:00 horas.

GP de Abu Dhabi. Del 4 al 6 de diciembre en el Circuito Yas Marina. A las 14:00 horas.

Dónde ver por TV el Mundial de F1 2026

Hay que recordar que todos los seguidores de este deporte que quieran ver en directo por televisión todos los entrenamientos, clasificaciones, las carreras al sprint de F1 y los diferentes Grandes Premios podrán hacerlo a través de Dazn, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos retransmitir el Mundial de Fórmula 1 2026. La aplicación y la página web de este medio también estará disponible para todos aquellos clientes que prefieran ver todo lo que suceda en el campeonato en streaming o en vivo online.