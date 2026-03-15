El motivo por el que a Lamine Yamal le han impedido votar en las elecciones del Barcelona

Entró en campaña el último día, posicionándose a favor del candidato y último presidente, Joan Laporta. Sin embargo, Lamine Yamal no ha acudido junto al resto de sus compañeros y estrellas de otras secciones del club a las urnas. Las elecciones a la presidencia del Barcelona han tenido en el de Rocafonda a su gran ausente. Mientras que Laporta vendía como un absoluto triunfo el rodearse de Aitana Bonmatí, los jugadores de la primera plantilla tras el partido ante el Sevilla, el baloncestista Punter… y hasta de Jordi Pujol, el astro no aparecía, pero todo tiene un motivo.

Se esperaba que después del Barcelona–Sevilla, los jugadores apareciesen por la carpa habilitada para votar, y así fue. Lo hicieron prácticamente todos a la vez, salvo Araújo y Gavi, dos de los capitanes, que se pasaron después del resto de sus compañeros y, también, lo hicieron acompañados de un exultante Laporta. El favorito en estas elecciones acababa dentro de un corro con los futbolistas, cantando y saltando.

Sin embargo, no aparecía Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona fue el gran ausente en estos comicios, en los que no ha acudido a votar. Pero hay un motivo. El joven delantero se dio de alta como socio al cumplir los 18 años, el pasado 13 de julio. Y ahí esa fecha es clave para que no haya podido votar, puesto que hace falta tener un año de antigüedad mínimo para poder participar en las elecciones a la presidencia del Barcelona.

Lamien Yamal no ha acudido a las urnas porque todavía no cumple con ese requisito y, por tanto, no tiene derecho a voto. Mientras que la mayoría de sus compañeros sí que han ejercido su derecho a voto como socios del Barcelona y, en la mayoría de los casos, se puede intuir que han votado a Laporta, Lamine no ha podido hacerlo. Pese a ello, fue el encargado de decantar la balanza –si había algún tipo de dudas– en el último día de la campaña.

Un movimiento a favor de Joan Laporta que lo hace aún más favorito de lo que ya era. Y un golpe muy duro para Víctor Font. Sin duda, que la gran estrella del equipo muestre su apoyo al ex presidente a pocas horas de que arranquen las elecciones fue un paso que puede calificarse casi como definitivo.

La realidad en este caso, que ahora ha expuesto con claridad Lamine Yamal, es que la plantilla del Barcelona está con él de forma mayoritaria. No quieren cambios importantes en este momento tan importante de la temporada y apoyan sin fisuras a Laporta. Tal y como ha hecho también con mucha claridad Hansi Flick.