Flick dice en rueda de prensa que su voto es secreto y aparece minutos después votando abrazado a Laporta

Hansi Flick acabó la rueda de prensa post partido en el Camp Nou tras la goleada del Barcelona contra el Sevilla por 5-2 diciendo que su voto era secreto y que no lo iba a decir, y pocos minutos después apareció en la sede electoral votando abrazado a Joan Laporta mientras metía su voto en la urna azulgrana.

«No diré a quién votaré. Es un secreto». Así terminó Hansi Flick su rueda de prensa en el Camp Nou. Las risas se desataban entre la prensa culé porque todo el mundo tenía muy claro dónde irá el voto del entrenador alemán.

Después de decir que su voto era secreto, muy pocos minutos después, Hansi Flick apareció en la sede electoral abrazado a Joan Laporta y gritando junto a él para ejercer su derecho al voto. En ese momento, el secreto del entrenador alemán se desató.

Hansi Flick ejerce su derecho a voto en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona 🗳️ pic.twitter.com/Ix6bHT24Ad — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Pero es que con el voto de Hansi Flick nunca hubo dudas, al igual que ha ocurrido con la plantilla azulgrana. Víctor Font, durante su campaña electoral, dejó claro que Deco no seguiría como director deportivo si él ganaba. Y eso el entrenador alemán no lo quiere. Quiere continuar junto a Deco y junto a Joan Laporta, con el que siempre ha tenido una gran relación desde que es entrenador del primer equipo.

Flick y los jugadores del Barça apoyan a Laporta

Varios jugadores de la plantilla del Barcelona acudieron a votar a la sede electoral del Camp Nou tras golear al Sevilla por 5-2 y montaron el espectáculo cantando y saltando junto a Joan Laporta el himno culé mientras formaban un corro. Otra muestra más de que la plantilla blaugrana está con el ex presidente. Pocos minutos después apareció Hansi Flick de la mano del candidato Laporta.

Dani Olmol, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Marc Bernal y varios jugadores más como Raphinha acudieron juntos a votar a la sede electoral del Camp Nou y montaron un espectáculo nunca antes visto junto a Joan Laporta. Poco después aparecieron Gavi y Araujo.