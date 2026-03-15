Locura en las elecciones del Barcelona: la plantilla acude a votar cantando y saltando ¡con Laporta!

Varios jugadores de la plantilla del Barcelona acudieron a votar a la sede electoral del Camp Nou tras golear al Sevilla por 5-2 y montaron el espectáculo cantando y saltando junto a Joan Laporta el himno culé mientras formaban un corro. Otra muestra más de que la plantilla blaugrana está con el ex presidente. Pocos minutos después apareció Hansi Flick de la mano del candidato Laporta.

Dani Olmol, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Pedri, Fermín, Marc Bernal y varios jugadores más como Raphinha acudieron juntos a votar a la sede electoral del Camp Nou y montaron un espectáculo nunca antes visto junto a Joan Laporta.

ELECCIONS 2026 🗳️💙❤️ Los jugadores del primer equipo ejercen su derecho a voto en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. pic.twitter.com/CJmLW5tL8R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Los jugadores del Barcelona, la mayoría canteranos del club azulgrana, abrazaron a Joan Laporta y formando un corro, empezaron a cantar el himno del club culé mientras saltaban y reían. Estaban todos desatados. Los jugadores después de golear al Sevilla en el Camp Nou por 5-2 y el ex presidente porque cada hora que pasa se ve más ganador.

Pocos minutos después apareció Hansi Flick también de la mano de Joan Laporta para ejercer su derecho al voto. El entrenador alemán también votará al ex presidente culé, al igual que Deco, que hizo su acto de presencia en la sede electoral por la mañana.

Fue a las 19:09 cuando los jugadores votaron en las elecciones del Barcelona y diez minutos después lo hizo Hansi Flick en la sede electoral del Camp Nou. Apenas una hora después del final de partido de Liga contra el Sevilla con los goles de Raphinha (hizo un hat-trick), Dani Olmo y Cancelo.