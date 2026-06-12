El Ayuntamiento de Calvià garantiza el realojo de todos los afectados por el incendio en Magaluf este fin de semana

El alcalde de Calvià, Jaume Amengual (PP), ha asegurado durante el minuto de silencio que ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento que todos los afectados por el incendio que tuvo lugar ayer en Magaluf tienen su alojamiento garantizado durante este fin de semana, mandando así un mensaje de total tranquilidad a las familias desalojadas.

El primer edil ha explicado que, gracias al firme compromiso y la solidaridad del sector hotelero de la zona, los vecinos afectados no deben preocuparse, ya que sus necesidades habitacionales están cubiertas el tiempo que sea necesario. En cuanto al estado del edificio siniestrado, el alcalde ha informado de que actualmente se encuentra precintado.

Los técnicos municipales están trabajando exhaustivamente en el lugar para validar la seguridad estructural del inmueble con el objetivo de permitir que los vecinos puedan regresar a sus viviendas lo antes posible, previsiblemente este próximo lunes.

No obstante, ha puntualizado que las tres viviendas que han resultado más dañadas —el apartamento número 33, donde se originó el fuego, junto con el 23 (situado justo enfrente) y el 43 (en la planta superior)— requerirán de un plazo de tiempo más largo para volver a ser habitables.

El alcalde ha lamentado profundamente el trágico fallecimiento de dos personas en el suceso, advirtiendo que la tragedia «podría haber sido mucho mayor».

En este sentido, ha puesto en valor la «excelente coordinación y ejecución» del operativo de emergencias desplegado , agradeciendo el incansable esfuerzo de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, 061 y Servicios Sociales. Ha destacado especialmente la labor de los profesionales que «llegaron a arriesgar su propia vida en beneficio de la comunidad».

Agradecimiento a la población

Asimismo, el alcalde ha querido ensalzar el lado más solidario de los calvianers que ha aflorado en estas horas críticas. Además del inestimable ofrecimiento de camas por parte de los hoteles, ha agradecido a los pequeños supermercados y tiendas de los alrededores que proporcionaron suministros de forma totalmente gratuita a las personas que lo necesitaban con urgencia.

También ha hecho extensivo su agradecimiento a las autoridades —la presidenta del Govern, el presidente del Consell de Mallorca y el delegado del Gobierno— por su seguimiento, apoyo y preocupación constante desde el primer minuto.

Finalmente, en lo que respecta a las causas del incendio y la identificación formal de las víctimas, el consistorio ha hecho un llamamiento a la prudencia. El alcalde ha insistido en que se debe esperar a la validación de la información oficial procedente de la investigación que están llevando a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil y los técnicos municipales antes de avanzar nuevos datos.