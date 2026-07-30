La Casa Blanca critica el «globalismo izquierdista» de Sánchez por facilitar «la inmigración masiva» tras el asalto en Ceuta

La Casa Blanca de Donald Trump ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por facilitar «la inmigración masiva» tras el asalto migratorio de las últimas horas en Ceuta. La Administración Trump ha reaccionado con dureza a la crisis migratoria en Ceuta, donde han entrado entre 20.000 y 30.000 personas de forma irregular este jueves, y ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de facilitar «la inmigración masiva».

A través de un comunicado remitido a Fox News, la subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha expresado la posición de la Administración estadounidense: «El presidente Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguen implementando políticas globalistas de extrema izquierda, incluyendo la facilitación de la inmigración masiva», declaró Kelly.

«España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición», ha añadido.

Esta dura crítica de la Casa Blanca se produce en medio de la grave situación que vive Ceuta, donde están desbordados los centros de acogida y provocando una respuesta de emergencia por parte de las autoridades locales. Además, se han hallado al menos diez fallecidos en las últimas horas al intentar cruzar a nado desde Marruecos a España.

Ceuta ha vivido este jueves una de las jornadas más críticas de su historia reciente en materia migratoria. Miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes y magrebíes, han protagonizado una avalancha masiva hacia la ciudad autónoma, principalmente a nado bordeando el espigón de El Tarajal o accediendo por la frontera sur. En las últimas 24-48 horas se han registrado centenares de llegadas, que se suman entre 20.000 y 30.000 personas.

La presión ha sido constante durante toda la jornada. Grupos numerosos se lanzaron al mar, muchos con flotadores improvisados, bajo la mirada de las fuerzas de seguridad. Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a decenas de personas, incluyendo más de cien menores en una sola madrugada. Los centros de acogida, especialmente el CETI, se encuentran completamente desbordados, con cientos de personas esperando a las puertas.

La tragedia humana ha marcado el día: las autoridades han recuperado nueve cadáveres en aguas ceutíes en un solo día, víctimas de ahogamiento al intentar el cruce. Esto eleva la cifra anual de fallecidos en la zona a cerca de 40 personas.

Ante la situación de «emergencia nacional», el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno central el mando único, el despliegue del Ejército y el cierre temporal de la frontera. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado el despliegue de militares y el propio Sánchez visitará este viernes la ciudad autónoma. La crisis ha trascendido las fronteras nacionales: Italia sopesa suspender temporalmente el tratado de Schengen con España, y la Casa Blanca ha criticado duramente las políticas migratorias de Sánchez.