Recuperan los cadáveres de nueve inmigrantes que trataban de entrar por mar en la avalancha sobre Ceuta

La grave crisis migratoria que vive la ciudad autónoma se ha cobrado hoy un triste balance humano. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado nueve cadáveres de personas que intentaban alcanzar las costas de Ceuta a nado desde Marruecos. Según fuentes policiales, los primeros cuerpos fueron localizados a primera hora de la mañana en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal. Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron más cadáveres, mientras Salvamento Marítimo recuperó otro. Las víctimas, presuntamente fallecidas por asfixia por inmersión, forman parte del numeroso grupo que ha intentado cruzar el mar en las últimas horas.

Los cuerpos han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de las autopsias correspondientes. No se descarta que el número de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas, dada la elevada cantidad de los cruces a nado de la frontera entre España y Marruecos.

Con los nueve fallecidos registrados este jueves, la cifra de migrantes localizados sin vida en las aguas de Ceuta en lo que va de año se eleva significativamente, superando ya las tres decenas en 2026. Esta tragedia se produce en paralelo a la entrada masiva de cientos de personas —muchas de ellas menores— que han accedido a nado en las últimas jornadas, desbordando los centros de acogida de la ciudad.

La situación ha sido calificada de «emergencia nacional» por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien ha reclamado al Gobierno de Sánchez medidas urgentes, incluido el despliegue del Ejército y el cierre temporal de la frontera. Moncloa ha anunciado esta tarde que desplegará el Ejército en la ciudad autónoma ante la gravedad de la situación.