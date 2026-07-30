Sánchez visita Ceuta este viernes tras la entrada sin control de miles de inmigrantes desde Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta este viernes, ante la avalancha migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma en las últimas horas; estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis por la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.

El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A las 12.00 horas, Sánchez acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

A su término tendrá lugar una declaración conjunta del presidente del Gobierno y del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta ante los medios de comunicación.

El Gobierno despliega al Ejército

El Gobierno ha anunciado que va a movilizar a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a los efectivos de la Guardia Civil, que se encuentran desbordados ante la avalancha migratoria de las últimas horas. Miles de jóvenes, 30.000 hoy, según la televisión marroquí, han cruzado a nado la frontera del Tarajal que separa la ciudad española de Marruecos.

Atiende en cierta parte la petición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que esta mañana ha pedido la intervención del Ejército, en la ciudad ante la gravedad de la crisis.

Ante la gravedad de los hechos, Moncloa ha asegurado en un comunicado que «las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. Los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil».