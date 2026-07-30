Sánchez moviliza 60 agentes para sus vacaciones en La Mareta y deja en Ceuta sólo 42 antidisturbios

Pedro Sánchez movilizó 60 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para sus vacaciones en el Palacio de La Mareta de Lanzarote y dejó en Ceuta sólo 42 policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) especializados en control de masas. Los agentes no han podido contener la avalancha de miles de personas que a nado han cruzado la frontera más desigual del mundo.

El salto a la valla de Ceuta era la crónica de una muerte anunciada. Las inestables relaciones de España con Marruecos por el Sáhara Occidental hacen que de vez en cuando las mafias organicen a grupos de personas para acceder de forma ilegal a España.

La tensión era palpable en Ceuta durante los últimos días y debido al polvorín que podría suponer la avalancha migratoria hay una comisión de servicio permanente de Guardia Civil y Policía Nacional desplazados allí.

En el momento de la avalancha migratoria, que se ha producido este jueves 30 de julio, tan sólo había 42 agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la zona. Además, estos 42 agentes se dividen en turnos por lo que no están todos en la valla donde se ha producido el salto. No había personal suficiente para parar a las miles de personas que han accedido a España.

Donde sí había personal suficiente era para proteger la seguridad del presidente del Gobierno durante sus vacaciones. Moncloa había movilizado a 20 policías nacionales y 40 guardias civiles que trabajarían en turnos de 24 horas de lunes a domingo durante su estancia en Lanzarote. Pedro Sánchez tenía así 18 agentes más para protegerle a él que en Ceuta donde viven 83.000 españoles.

Tal y como informó OKDIARIO, el presidente del Gobierno tenía previsto viajar este sábado 1 de agosto a Lanzarote para iniciar sus vacaciones de verano que se alargarían hasta el 24 de agosto. Los planes de Pedro Sánchez están ahora en el aire debido a la crisis migratoria.

«No pueden hacer nada»

Los agentes han presenciado el salto sobrepasados y no han podido utilizar la fuerza para que no ocurriese ningún incidente. Ante tal avalancha primaba la seguridad personal y los policías han tenido que replegarse.

«Están jodidos, sobrepasados, no pueden hacer nada», explican fuentes policiales. «Es vergonzoso, no nos dejan trabajar como nos gustaría», expone otro agente en una conversación con OKDIARIO.

Interior abandona Ceuta

Los sindicatos policiales también han lamentado lo sucedido y han denunciado el abandono que sufren los agentes allí. La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado el fracaso sin paliativos del Ministerio del Interior en la protección de la frontera de Ceuta y ha exigido que el Gobierno deje de escudarse en la excepcionalidad de los acontecimientos para justificar una situación que era perfectamente previsible y que pudo evitarse si se hubieran adoptado las decisiones que las circunstancias exigían.

«Lo que durante las últimas horas está ocurriendo en la ciudad autónoma no constituye una emergencia inesperada, sino que es la consecuencia directa de años de inacción política, de una planificación completamente alejada de la realidad operativa y de la absoluta incapacidad del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para anticiparse a una amenaza cuya evolución conocía con absoluta precisión. Y la conocía porque los propios documentos oficiales del Gobierno ya advertían de que Ceuta evolucionaba de forma muy distinta al resto del territorio nacional», explican desde el sindicato CEP.