Más de 60 militares podrían acabar contagiados de sarna en Ceuta mientras Defensa confirma únicamente 24

Los casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta podrían ser muchos más de los reconocidos hasta ahora por el Ministerio de Defensa. La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) advierte de que, además de los 24 contagios confirmados, alrededor de otros 40 efectivos presentan síntomas compatibles con la enfermedad, lo que podría elevar a más de 60 el número de afectados.

Antonio Seoane, representante de ASFASPRO, ha explicado que actualmente existen veinticuatro casos con la enfermedad desarrollada, mientras que otros 40 militares presentan síntomas. No obstante, todavía resulta complicado determinar el alcance real del brote debido al periodo que puede transcurrir entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas.

Estas cifras contrastan con las comunicadas hasta ahora por el Ministerio de Defensa. El departamento únicamente había confirmado, hasta este martes 18 de agosto, 24 casos de sarna entre los militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad.

La Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta ha establecido un protocolo para tratar de prevenir nuevos casos, detectar precozmente a los efectivos que presenten síntomas y aplicar un mismo procedimiento de actuación en todas las unidades.

Guardias civiles piden medidas tras los casos de sarna en militares

La preocupación por los contagios se ha extendido también a otros cuerpos desplazados a Ceuta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que adopte medidas de protección ante los casos registrados entre los militares.

Entre sus peticiones se encuentran una evaluación de riesgos, la dotación «inmediata y suficiente» de equipos de protección individual (EPI), medios higiénicos en los puestos, el ofrecimiento gratuito de vacunación y el traslado de la situación a la Comisión de Riesgos Laborales.