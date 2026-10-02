Roser regresa a Madrid con la 5ª temporada de ‘Hola Raffaella’: «Raffaella Carrà es un animal televisivo muy difícil de torear»

Una melena rubia que se agita al ritmo de la música, volviendo de forma orquestada una y otra vez a su perfecta posición; mientras, unas caderas marcan el compás acompañando a un movimiento de brazos y piernas que parece no conocer la gravedad. No hace falta mucho más para saber de quién hablamos: la gran Raffaella Carrà. No conocía fronteras: incluso su versatilidad para cantar en diferentes idiomas dejó grandes interpretaciones. Fue una de esas grandes de la televisión que sentó lo que hoy la jerga popular designa como mocatriz: una mujer capaz de plantarse frente a un flash, entonar cualquier melodía y emocionar a los espectadores interpretando en la gran pantalla. Hubo quienes pensaron que su luz sobre los escenarios se apagaría tras anunciar su retirada hace una década. Pero no. La estela de Raffaella sigue brillando hoy más cerca de lo que pensabas: en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid.

La misma gracia, el mismo brillo y aquella personalidad arrolladora con la que la italiana, originaria de Bolonia, llevó su identidad musical alrededor del mundo, reaparece en el homenaje Hola Raffaella, en honor al divertido programa que presentaba la showgirl. No falta esencia de Raffaella, por eso la música, el baile, el ritmo y el despertar del alma ochentera regresan en cada actuación a este escenario. Un potente y divertido homenaje interpretado por Roser. Comenzó su carrera en los escenarios tras su aparición en el programa de televisión Popstars. Desde entonces han pasado 25 años de carrera, cuatro álbumes publicados con Warner Music, discos de oro y varios singles.

Entre funciones, hoy hablamos con ella, no como Roser, sino como Raffaella. La función Hola Raffaella acaba de presentar su quinta temporada en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid. Durante el mes de octubre, la gira viajará por Murcia (4 de octubre), Barcelona (18 de octubre) y Madrid (12 y 25 de octubre); ciudad en la que se asentará en los meses de noviembre y diciembre.

Pregunta: ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste a Raffaella?

Respuesta: No (ríe). No recuerdo la primera vez, pero yo creo que está en la memoria colectiva desde que eres pequeña. Porque nunca me sorprendieron sus canciones y eso significa que ya las había escuchado varias veces. Cuando a mí me llega el proyecto de Raffaella en la compañía, todo el mundo conocía a Raffaella; yo conocía a Raffaella.

Pero cuando me hablaron del proyecto, lo cierto es que no me sorprendió. De hecho, una de las cosas curiosas es que yo, estando en la compañía, en Warner, haciendo mis discos con Desperté y Foc, había una cosa que siempre me decía el director: «Es que Roser es muy Raffaella». Y eso se lo oí decir muchas veces, porque siempre decía que las dos éramos muy show-woman y que hacíamos muchas cosas. Por eso, cuando me llegó la primera oportunidad de hacer algo relacionado con Raffaella, no se sorprendió la oferta; me sorprendió el momento en sí.

P: ¿Por qué te sorprendió?

R: Pues porque no era el momento. Yo eso lo he contado muchas veces, porque Raffaella es un animal televisivo muy gordo y muy difícil; todo el mundo tiene en su memoria cómo es. Cuando a mí me llega esto, yo estaba en otro momento en mi vida: tenía 26 años, estaba con el éxito de mis álbumes, con canciones inéditas, creándome mi propia identidad como artista… Y entonces empezó a haber unos cambios enormes en la compañía porque estábamos entrando en la era digital.

Aquello se descalabraba por momentos y no sabían muy bien qué hacer con lo nuevo, así que no se les ocurrió otra cosa que hacer un disco homenaje, y yo me enfadé. Al final, el tiempo me ha dado la razón: que ese proyecto no estaba hecho para alguien como yo en este momento, que no tenía ni la experiencia, ni el bagaje, ni la madurez suficiente para defender un proyecto de ese calibre.

Decir que no fue el inicio del fin en la compañía, pero era eso o te vas. Yo no estaba preparada para ese cambio; pensaba que eso lo tenías que hacer cuando tenías los 40. Y por eso te digo que no me equivoqué. Cuando decidimos hacer el disco, lo defendí a muerte y quedaron unas versiones espectaculares, pero tras ese disco decidí marcharme de la compañía.

P: Viendo el éxito de Hola Raffaella y cómo te desenvuelves hoy, resulta irónico cómo fue el inicio de tu relación con las canciones que hoy interpretas.

R: ¡Y tanto! Yo creo que ha sido además una reconciliación con parte de mi pasado. Jamás imaginé que estaría haciendo esto, que se tendría este éxito y que funcionaría como funciona. Y, además, que lo haría con tanto gusto.

P: Raffaella no era solo cantante o presentadora, también era una enorme showgirl. ¿Qué supone para ti ponerte en su piel sobre un escenario?

R: Pues es complejo, porque yo siempre digo, desde el minuto uno, que esto no es un tributo, es un homenaje. Un homenaje a una artista maravillosa, pero con la fusión de dos mujeres, con sus personalidades. Yo no imito a Raffaella, hago una fusión de ambas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Tú ves, respiras, Raffaella, por todas partes, pero tiene una seña de identidad muy, muy personal. No es ni un concierto ni tampoco es un musical al uso. Hay todo un guion, hay texto, hay humor, hay cambios de ropa… hay un montón de cosas, pero realmente la gente no está muy bien sabiendo cómo definir.

Durante la actuación vas a pasar por todos los estados y en todos te vas a divertir, incluso en el que es más emocional. Todos te van a parecer preciosos. Vas a salir de ahí con un chute de energía que ni te lo esperas.

P: ¿Qué es lo que vemos de Roser en esta actuación?

R: La parte de presentadora y la parte de humor, porque bailar y cantar es algo que ya me han visto.

P: ¿Te has visto explorando facetas nuevas en esta obra?

R: Sí, totalmente. Piensa que Hola Raffaella ya viene precedido del éxito de Diva’s Disco, que ha estado ocho temporadas. Al final, eso fue una salida un poco de del camino que llevaba. Cuando te toca a ti reinventarte, tienes que buscar qué es lo que te va a hacer feliz y realmente si eres capaz de hacer otras cosas. Y ahí me puse a prueba con Diva’s Disco como productora y como presentadora a la vez que cantabas, bailabas y toda la historia.

Hola, Raffaella, al final, pasa también por esos estados y son con los que yo me puse a prueba. Me puse a prueba para descubrir y descubrirle al público otras facetas que, oye, no se me dan nada mal y además me encantan.

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P: ¿Cómo ha sido construir ese personaje bien desde el vestuario y la escenografía?

R: Lo construí desde mi parte, no desde la parte de Rafael. Para mí es importante que tú vieras toda esa esencia, pero que en un momento determinado fueras capaz de olvidar esa parte para meter la mía, y no ha sido fácil. Es como cuando tú vas a ver una película y tú tienes en tu cabeza, porque te has leído el libro, ¿cómo quieres ver esa película? Mal, porque ya vas predeterminado y es inevitable, es muy inevitable, porque entras en la posible decepción.

Raffaella es un animal televisivo muy difícil de torear y conseguir dar forma a este espectáculo ha sido una tarea bastante complicada, porque quería que la gente viviera y sintiera esa esencia, pero que me vieran a mí. Y lo logramos. Lo logramos. La gente ve a las dos a la vez. Y eso es genial.

P: Como artista, ¿esa parte de reconocerse en un escenario consideras que es importante?

R: Para mí es muy importante, muchísimo, porque yo entiendo que hay tributos, pero el tributo imita. Yo no imito. Entonces, para mí es muy importante que la gente vea mi esencia en esto. Yo me he creado mi propia carrera con mucho esfuerzo y lo sigo haciendo. Por eso me gusta que entiendan que este proyecto es mi disco, ese que fue publicado en el 2006.

Este proyecto existió. Esto no ha salido de la nada. Sale con todo un bagaje y una historia detrás. Entonces, para mí es muy importante que sean capaces de ver realmente lo que nos une y lo que nos diferencia.

P: Además de Hola, Raffaella, ¿hay algún otro proyecto que estés llevando a cabo ahora?

R: Ahora, terminamos el Diva’s Disco, pero es que ahora entra el Diva’s Christmas. Es la tercera temporada que se va a hacer en Navidades y es un proyecto totalmente diferente. Tiene también lo que mi marido llama la fórmula Roser: donde hay humor, cambios de ropa, diversión y entras en el mundo de fantasía de este loco que tengo yo en mi cabeza.

Luego vamos a sacar single navideño. Me encanta la Navidad, soy como una niña pequeña y entonces dije: «¿Por qué yo no tengo una canción de Navidad? Pues voy a hacer una canción de Navidad». Y ya estoy escribiendo el siguiente proyecto, tanto para teatro como de gira, que vendrá para el 2027. Pero no sé, son de esos deseos que yo tengo en mi lista de sueños y que intento ir cumpliendo.

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P: ¿Qué otros sueños tienes apuntados en esa lista?

R: El cine, por ejemplo. Este año estuve con el amigo Santiago Segura, que es maravilloso y me dio un pequeño papel en Padre no hay más que uno. ¡Estaba como una niña! También me gustaría hacer una serie cómica, tipo Friends o algo así; me encantaría, me divertiría un montón.

P: ¿Por qué crees que Madrid era el lugar para estrenar esta obra?

R: Hemos pasado la gira por varias ciudades, pero estar ubicado en un teatro en Madrid es maravilloso a nivel de posicionamiento y de publicidad. No nos vamos a engañar, al final es un escaparate estupendo. Además, es que si estás en un teatro en Madrid, la gente ya sabe dónde ubicarte, y eso es importante.

Luego, el Teatro Arlequín es una bombonera. No es enorme, pero tienes al público cerca, tiene una estructura técnica y maravillosa, lo cual ayuda mucho, porque tiene unas pantallas estupendas, que eso va muy bien para un show como el mío, y puedes interactuar mucho con el público. Es muy cercano y muy acogedor y me gusta mucho para un proyecto. Mis proyectos tienen que ver mucho con la interacción con el público.

Luego, en Madrid ahora encajan mucho mejor las producciones más chiquititas. Normalmente, la Gran Vía era lugar para producciones grandes, pero ahora los pequeños formatos acogen a muchísima gente y pueden encontrarse ahí.