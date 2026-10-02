Restaurantes con las mejores terrazas cubiertas de Madrid: los refugios de la ‘jet set’ para esquivar la lluvia

Con las lluvias ya instalándose en Madrid y los días invitando cada vez más a buscar refugios donde disfrutar sin mirar el reloj, salir a comer se convierte en uno de los mejores planes para combatir el cambio de tiempo. La capital ofrece opciones para todos los gustos: terrazas cubiertas, interiores acogedores, cócteles, cocina internacional y propuestas gastronómicas capaces de convertir una comida en toda una experiencia. Del Mediterráneo a México, pasando por Japón, Cuba o los grandes clásicos españoles, reunimos diez restaurantes que merece la pena tener en el radar.

Rocacho

Calle Padre Damián, 38.

Los amantes de la carne encuentran en Rocacho una dirección que gira alrededor del producto. Sus carnes de El Capricho son uno de los grandes reclamos, aunque los arroces también tienen un papel destacado. Su terraza acristalada permite disfrutar de la carta prácticamente durante todo el año y, además, invita a alargar la sobremesa sin prisas.

Madame Sushita

Paseo de La Habana, 15.

La gran novedad de Sushita son sus nuevos menús degustación, pensados para quienes quieren descubrir diferentes platos de la carta en una misma experiencia. Por 39,90 euros por persona, el recorrido comienza con propuestas como la gilda de atún rojo y el tartar crujiente de hamachi, continúa con nigiris como el salmón con foie y trufa o el gunkan de atún toro, y suma makis como el Mexican Roll o el de anguila con uvas. Entre los platos para compartir destaca la tempura de gambas rojas con chili dulce.

La experiencia continúa con tallarines thai con langostinos, tataki de atún al carbón, arroz frito con confit de pato, pastela de pato confitado o pluma ibérica, antes de terminar con postres como la tarta de queso, yuzu y lima o el coulant de dulce de leche. Además, cada restaurante Sushita cuenta con su propio menú degustación, incorporando diferentes platos según la ubicación, por lo que visitar uno u otro permite descubrir nuevas combinaciones y, al mismo tiempo, sus diferentes universos decorativos.