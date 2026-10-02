Gemeliers confiesan a COOL qué ha pasado con los agresores que les atacaron: «Están identificados»

El talento es algo con lo que se nace y muchos están destinados a dedicar su vida a un arte en concreto. Si a ese talento se le suma el carisma que puede tener una persona, la mezcla parece perfecta para conseguir un resultado de éxito. Es el caso de los invitados de hoy. Dos gemelos que desde pequeños se ganaron el cariño del público y cuyas voces han acompañado a toda una generación, interpretando temas que se han convertido en parte de la banda sonora de muchos. Hoy, en el plató de COOL, se sientan Jesús y Daniel Oviedo, los Gemeliers.

Los hermanos gemelos han sabido hacerse un hueco en el complicado mundo de la música y lo han hecho sin convertirse en un producto fabricado. Originalidad, talento y personalidad han dado forma a su música durante todos estos años y han conseguido tener una legión de fans especialmente fiel. Tanto es así que, durante mucho tiempo, sus firmas de discos eran esperadas y abarrotaban los centros comerciales. Después de tantos años, nada de eso ha cambiado y su esencia sigue intacta.

De niños televisivos a artistas consolidados

Desde aquel programa de Canal Sur de 2004, hemos visto cómo los hermanos Oviedo han crecido. Los años pasan y las experiencias curten a las personas, algo que también les ha sucedido a ellos. Pero, ¿qué hay de diferente entre los Gemeliers de antes y los de ahora? Los hermanos nos responden: «Al 70% ha cambiado todo. La música, nosotros, por supuesto, que estamos mucho más mayores, la manera de pensar e incluso los objetivos. Pero no es malo el cambio, siempre es para bien», responde Daniel.

Nos produce curiosidad saber cuál es el mayor cambio que han experimentado y Jesús Oviedo nos responde: «Lo que ha cambiado es ese miedo que nos entra ahora. Antes estábamos arropados por una discográfica, que íbamos donde decía, cuidado y todo fácil… Ahora somos nosotros los que tenemos las riendas de nuestra carrera… Ese podría decir que es el mayor cambio», asegura el artista.

Una agresión que pudo costarles cara

Hace unos meses sucedió un desagradable hecho que conmocionó a toda España y dejó a mucha gente preocupada, especialmente por todo lo relacionado con la seguridad. Los Gemeliers sufrieron una agresión al salir de una discoteca a manos de un grupo de jóvenes que iban a «la caza del famoso». Una cruda situación que ellos mismos relataron y sobre la que ahora vuelven a hablar con COOL. Jesús nos responde: «Nos encontramos bastante bien. Al final, con el tiempo, el susto se va pasando. Sí que es verdad que lo que pasó ha hecho que miremos la calle de otra manera. Eso sí, al igual que vosotros, nosotros no tenemos noticias nuevas sobre el tema. Pusimos la denuncia, hicimos nuestra declaración y los agresores están identificados. Me encantaría daros noticias de cuándo es la fecha del juicio, sobre todo porque nos habéis apoyado tanto, que tengáis más información».

En cuanto a las secuelas, Daniel nos confiesa: «Esas cosas de manera gratuita suelen afectar, porque no te las esperas. Pero lo que más miedo da es el por qué», afirma. Jesús, a su vez, nos confiesa que él venía de estar operado de la vista y que esa arma disuasoria le podría haber afectado más de la cuenta.

«Daniel lleva la parte más artística y yo la burocrática»

Está claro que los Gemeliers ya no son esos niños que conocimos. El tiempo los ha llevado a pasar por La Voz Kids e incluso a estar presentes en prestigiosas galas como los recientes Premios Lo Nuestro. Ahora, además, afrontan una nueva etapa profesional en la que son ellos quienes tienen las riendas de su carrera. «Es una cuestión de trabajarlo, que es lo que estamos haciendo, y trabajar en una nueva música y un nuevo proyecto. Hay gente que quizás no te sigue y que tiene ese prejuicio, pero esa gente que nos ve desde pequeños, que nos dice que siempre seremos esos niños», confiesan los hermanos. Los que les conocemos sabemos la complicidad que tienen y cómo se complementan. Jesús nos cuenta: «Daniel lleva la parte más artística y yo la burocrática con la discográfica, etc. Yo destaco en unas cosas y, aunque Dani procrastine un poco más, siempre da el callo», afirma. Como bien dicen: «El método de trabajo perfecto no está escrito».

En esta entrevista vienen a presentar Nudito Remix, un tema con aires flamencos junto a la artista Marta Santos y con una esencia propia. Se trata de una nueva versión de uno de sus recientes éxitos a la que se suma la artista andaluza. El tema nace de una historia personal de Daniel con su actual pareja y de la idea de ese vínculo que une para siempre a dos personas que están enamoradas.

De ahí surge el concepto de Nudito, entendido como una metáfora del amor: cuanto más se aprieta el nudo, más difícil es deshacerlo y más perdura en el tiempo. Los hermanos afirman: «Cuando nos sentamos en el estudio, pensamos en lo que suena. Hemos experimentado con muchos sonidos y nos preguntamos qué queríamos hacer. Nosotros hacemos pop y quisimos hacer algo nuestro, fresco y con esencia de nuestra tierra. Este tema es muy especial y a Marta Santos le gustó y nos pidió hacer un remix. Ha salido fenomenal y la verdad es que estamos muy contentos. Este tema tiene el alma del nuevo disco que se viene», nos confiesan.

Cuando un tema tiene esencia, se nota, puesto que no es una canción impersonal. «Lo que más nos representa es que son composiciones que parten de vivencias. En este caso hemos plasmado una experiencia de Daniel y él ha sido más de la letra, mientras que yo soy el de la melodía». Mientras escuchamos la canción, vemos que hay un atisbo de amor, de ese cariño, y nos produce curiosidad saber hasta qué punto los Gemeliers son románticos. «Somos muy romanticones y muy sentidos», confiesan.

Jesús, por un lado, nos cuenta: «Yo llevo mucho tiempo con mi pareja y cada uno tiene su lenguaje del amor. Yo soy muy de cocinar y a mi novia todos los días le preparo comida como si fuese un restaurante». Daniel, por su parte, nos confiesa: «Yo soy más de cantar canciones y de dar besitos», nos cuenta.

Por último, hacemos un juego con los gemelos para conocerles un poco mejor:

P: Ser gemelo tiene la ventaja de…

«Un arma de poder estar conectados».

P: Lo peor de trabajar con tu hermano es…

«La confianza para mandarnos a tomar viento».

P: Si no fuéramos Gemeliers, seríamos…

«Muy buenos hermanos, pero trabajando en la música».

P: El mayor aprendizaje de estos años ha sido…

«No confiar en nadie. Hasta nuestros mejores amigos nos han traicionado».

P: Si nuestra vida tuviera una banda sonora, sería…

«La de la entrada de Disney».

Después de charlar con Jesús y Daniel Oviedo, los Gemeliers, hay una cosa que queda clara. Aquellos niños que conocimos hace años ya no están. Han crecido, han cambiado sus objetivos y ahora son ellos quienes llevan las riendas de su carrera. Pero hay algo que permanece intacto: la conexión entre los dos y una personalidad musical que siguen reivindicando como propia. Porque si algo han demostrado durante todos estos años es que crecer también puede significar evolucionar sin dejar de ser uno mismo y sin perder la esencia que otorga esa energía tan especial.