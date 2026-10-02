Mette-Marit, obligada a cancelar su debut como reina por una complicación en su estado de salud

Este viernes, 2 de octubre, estaba previsto que Mette-Marit debutara como reina de Noruega en el Parlamento tras el fallecimiento del rey Harald. Sin embargo, unas horas antes del solemne acto, la esposa del rey Haakon se ha retirado de la agenda por una complicación en su estado de salud. Ha sido el Palacio Real de Oslo el que ha informado a NRK, la cadena pública del país, de que Mette-Marit no podía estar presente a causa de sufrir una inesperada infección respiratoria. Una afección especialmente delicada en su caso, ya que el pasado mes de junio se sometió a un trasplante de pulmón debido a la fibrosis pulmonar crónica que sufría.

Mette-Marit iba a acompañar al monarca en uno de los actos institucionales más importantes de su primer año al frente de la Corona: la apertura solemne de Storting, el Parlamento noruego. Pero tras los cambios de última hora, ha sido su hija, Ingrid Alexandra quien ha acompañado a su padre en esta jornada. Por el momento, no hay nuevos detalles al respecto, por lo que el estreno de la reina consorte ante los 169 diputados del Parlamento aún tendrá que esperar, ya que no se ha pospuesto a otra fecha, sino que se ha cancelado.

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En medio del revuelo que ha supuesto este revés de salud, Are Holm, el jefe de neumología del Rikshospitalet, el centro de Oslo en el que la reina se sometió al trasplante Mette-Marit, ha asegurado que están muy satisfechos con su progreso. «Aún se encuentra en un período de rehabilitación que durará aproximadamente un año después de la operación», ha declarado al canal mencionado en líneas anteriores.

La enfermedad pulmonar de Mette-Marit lleva condicionando su agenda desde hace años. Fue en 2018 cuando fue diagnosticada con una variante poco habitual de fibrosis pulmonar, una enfermedad que, con el paso del tiempo, provoca un deterioro del tejido pulmonar, así como también genera dificultad respiratoria.

*Texto en elaboración*