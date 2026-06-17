Última hora sobre Mette-Marit de Noruega: trasplantada de un pulmón tras el agravamiento de su enfermedad

La princesa Mette-Marit de Noruega afronta uno de los momentos más delicados de su vida. La Casa Real noruega ha confirmado este miércoles que la esposa del príncipe heredero Haakon ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón en el Hospital Nacional de Oslo, una intervención compleja que llega después de años conviviendo con una enfermedad crónica que había deteriorado gravemente su estado de salud. La noticia supone un punto de inflexión en la batalla que la princesa mantiene desde 2018 contra la fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad progresiva que provoca cicatrices en el tejido pulmonar y dificulta cada vez más la respiración. Durante los últimos meses, los problemas derivados de esta patología se habían hecho especialmente visibles y habían obligado a la futura reina de Noruega a reducir notablemente su agenda institucional.

Las imágenes más recientes ya reflejaban el complicado momento que atravesaba. En varias apariciones públicas, Mette-Marit fue vista utilizando un concentrador de oxígeno mediante una cánula nasal para poder afrontar sus compromisos oficiales. Una imagen poco habitual en las casas reales europeas que evidenciaba el avance de la enfermedad y la dureza de su situación personal.

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Su última gran aparición pública tuvo lugar el pasado 17 de mayo, durante la celebración del Día Nacional de Noruega. Aquel día, la princesa apareció visiblemente fatigada, protagonizó varios episodios de tos y mostró un evidente agotamiento físico que generó preocupación entre los ciudadanos noruegos y los medios de comunicación del país.

Tan solo doce días después de que se anunciara oficialmente su inclusión en la lista de espera para recibir un órgano compatible, llegó la llamada que podía cambiar su vida. Según ha informado la Casa Real, la intervención se realizó con éxito y la evolución inicial está siendo positiva. «Hasta el momento, el trasplante ha sido un éxito», señalaron los responsables médicos del Rikshospitalet, que destacaron el trabajo coordinado de todos los equipos implicados en una operación especialmente delicada. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el camino hacia la recuperación apenas acaba de comenzar.

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Como ocurre con cualquier paciente trasplantado, Mette-Marit permanecerá ingresada durante varias semanas para controlar la evolución del nuevo órgano, ajustar la medicación inmunosupresora y prevenir posibles complicaciones. Posteriormente, deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación destinado a mejorar su capacidad respiratoria y facilitar la adaptación de su organismo al pulmón recibido. Los médicos insisten en que las primeras semanas son decisivas. Durante este periodo se vigila especialmente el riesgo de infecciones, una de las principales amenazas para los pacientes trasplantados, así como cualquier signo de rechazo. Se trata de una fase exigente tanto física como emocionalmente, que requiere una supervisión médica constante.

La gravedad de la situación ha llevado al príncipe Haakon a reorganizar parte de su agenda institucional para permanecer junto a su esposa durante la convalecencia. El heredero al trono ya había cancelado algunos compromisos en los últimos días, una decisión que ahora cobra pleno sentido tras conocerse el alcance de la intervención. Mientras tanto, la princesa Ingrid Alexandra también ha decidido permanecer en Noruega para estar cerca de su madre. La heredera de segunda línea al trono continuará sus estudios en Oslo, una decisión que muchos interpretan como una muestra del fuerte vínculo familiar en un momento especialmente sensible para la familia real.

La familia atraviesa además un periodo especialmente complejo. La noticia del trasplante llega apenas unos días después de que se conociera la condena judicial contra Marius Borg Høiby, el hijo mayor que Mette-Marit tuvo antes de contraer matrimonio con Haakon. Una situación familiar difícil que se suma a las preocupaciones derivadas de su estado de salud.