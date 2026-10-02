El responsable de Vivienda de Sumar desata su odio contra la portavoz del PP en el Congreso: «¡Lo vais a pagar!»

El responsable de Vivienda del grupo de Sumar en el Congreso y diputado por Compromís, Alberto Ibáñez, ha desatado este viernes su odio contra la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, a la que ha increpado en el Patio de Floridablanca al grito de «¡lo váis a pagar!», según fuentes parlamentarias.

Así ha arremetido y tratado de intimidar este parlamentario, perteneciente a uno de los grupos que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez, a la diputada popular por el voto negativo de su partido a los dos decretos de antidesahucios y alquileres indefinidos cuya convalidación o no debatía hoy la Cámara Baja.

Fuentes parlamentarias indican a OKDIARIO que Ibáñez también ha increpado a Muñoz gritándole que ahora tendrá que «dar la cara».

Este ataque del diputado de Compromís ha tenido respuesta en redes sociales por parte de la propia portavoz del Grupo Popular del Congreso. «El PP no va a dar un paso atrás en la defensa de los españoles y de los más vulnerables. Muchos españoles con hijos, mayores de 65, y con rentas bajas temen que estos decretos les impidan alquilar una vivienda. No les vamos a abandonar. Ningún diputado me amedrentará con sus gritos, su crispación y su violencia», ha señalado Muñoz.

Por su parte, otra diputada de Sumar, en este caso, Tesh Sidi, ha acudido a las redes para lanzar a la extrema izquierda contra los diputados de PP, Vox, UPN y previsiblemente, Junts, que han avanzado su voto contrario a sendos decretos. «¡Quedaros con sus caras!», ha escrito la compañera de partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Sidi ha acompañado este mensaje con la petición que ha hecho su grupo parlamentario para que la votación sea nominal, trámite que también ha reclamado el PSOE de Sánchez.

A la entrada del hemiciclo, el ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también integrante de Sumar, se ha pronunciado en unos términos amenazantes similares. «Quien vote que ‘no’ le estará poniendo su nombre y apellidos a cada desahucio que suceda, a cada contrato que se acabe, a cada euro de más que le roben a las familias trabajadoras en España», ha manifestado.

«Los españoles están hartos»

Este viernes, en una entrevista en Telecinco, Ester Muñoz declaró que «si hoy decaen los decretos, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es convocar elecciones y dejar de marear a los españoles que están hartos de todas estas triquiñuelas en las que está permanentemente el presidente del Gobierno».

Al mismo tiempo, la portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso subrayó que «pedir a Pedro Sánchez responsabilidad es prácticamente un oxímoron, pero nosotros no vamos a dejar de insistir», aseguró. «La votación de hoy aquí es más o menos como una especie de cuestión de confianza encubierta», incidió.

Muñoz también garantizó que el PP no va a «dar ni un paso atrás por muchas amenazas que haga el Gobierno» y añadió que su formación presentó tres leyes que «el Ejecutivo tiene paralizadas para que no se debatan».

Además, la dirigente popular indicó que «el 10 de septiembre se aprobaron aquí, por mayoría absoluta, 10 medidas concretas para mejorar la vivienda» a propuesta del PP y «el Gobierno de Sánchez no hizo caso de la voluntad del Parlamento», apostilló.

Junto a ello, Muñoz lamentó que «nos hemos acostumbrado a la política frívola y simplista de Pedro Sánchez», cuando «el problema de la vivienda es mucho más estructural», remarcó. «Es evidente que la mayoría social de este país no está con Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es ser responsable y convocar elecciones», sentenció.