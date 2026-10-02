La opinión de Gerard Piqué sobre Madrid que los catalanes no sabían: «Amo a mi ciudad más que nada, pero…»

Gerard Piqué ha estado siempre en el foco, tanto por su condición de estrella del fútbol como por sus polémicas declaraciones. Su figura ha estado ligada siempre a la polémica por una aparente simpatía con el movimiento independentista catalán cuando vestía la camiseta de la selección española. A diferencia de otros deportistas que evitan los conflictos y polémicas, Piqué nunca ha temido expresar sus opiniones, lo que le costó años de pitos, burlas, e insultos por parte de una parte de la afición española.

El ex barcelonista ha disfrutado siempre de la tensión deportiva, especialmente en los Clásicos y es partidario de que los futbolistas puedan dar su opinión sobre cualquier tema al igual que cualquier otra persona. «Siempre he apoyado firmemente el derecho a decidir, pero nunca, nunca he dicho que sea independentista. No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia», se defendía Piqué.

Envidia sana por Madrid

La opinión del ex futbolista catalán siempre se ha mostrado abierta a un proceso donde la gente pueda decidir sobre su futuro. Aun así, se ha manifestado también defensor de que un país fragmentado es más débil: «Una Cataluña independiente y una España sin Cataluña harían a ambas partes más débiles».

En varias entrevistas, el ex jugador de fútbol habló de la «envidia sana» que tenía por la ciudad de Madrid. «Saben que soy de Barcelona, amo a mi ciudad más que a nada, pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa, para el mundo. Ya me gustaría que Barcelona estuviera a ese nivel», afirmó Piqué.

Estas declaraciones se daban dada su admiración por el auge cultural, económico y social que ha experimentado la capital española en los últimos años. A pesar de su histórica rivalidad con la ciudad por su situación futbolística, ha reconocido siempre que la capital le ha recibido siempre con los brazos abiertos y con respeto, recalcando que en Madrid se siente como en casa.

En una de sus entrevistas concedidas en El Hormiguero, lamentaba la situación que atraviesa su ciudad natal, alegando que «le está costando más» y que su vitalidad se ha ido «apagando» en comparación con Madrid.