El comunista Urtasun elogia a Franco: «Construyó 6 millones de viviendas públicas, llevamos décadas haciendo las cosas mal»

Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, ha puesto como ejemplo el «franquismo» y los «más de seis millones de viviendas de protección oficial», públicas, que se construyeron entonces para explicar «el problema de la vivienda» que vive España hoy en día y que pasa al primer plano político con la votación de los dos decretos de vivienda del Gobierno que preside Pedro Sánchez y que tumbará Junts.

«Hoy era un día importante porque empezábamos a andar un camino para resolver el problema», ha lamentado Urtasun, que describe como «evidente» el problema de la vivienda. «Llevamos desde el franquismo haciendo las cosas mal», ha afirmado el ministro de Cultura, para añadir que «desde el franquismo se construyeron más de seis millones de viviendas de protección oficial que se descalificaron y pasaron al mercado libre». «Si no se hubieran descalificado, hoy el 20% del parque público de la vivienda, del parque de vivienda español, sería público», ha añadido.

«Llevamos haciendo las cosas muy mal desde hace décadas», ha insistido el también portavoz de Sumar, que pide «empezar a andar un nuevo camino» con la recuperación de «un parque público de vivienda asequible fuerte» que desde el Gobierno socialcomunista quieren «hacer con Presupuestos», que no se aprueban en el Congreso desde 2023.

«Hay que regular el mercado a través de las medidas que hoy vamos a adoptar», ha añadido Urtasun, que muestra la «profunda indignación» que sienten desde Sumar debido a que «PP, Vox y Junts vayan a tumbar dos decretos».

El ministro de Cultura asegura en El Programa de AR que la potencial convocatoria de elecciones generales tras el «no» a los decretazos «es una potestad que corresponde al presidente» si bien el espacio político de Sumar «está preparado para afrontar cualquier escenario», siempre con la prioridad de «defender el derecho a la vivienda de la gente».

«Los jóvenes están movilizados, yo lo agradezco y los partidos que voten en contra lo van a pagar políticamente muy caro, porque la gente joven de este país no lo va a olvidar», ha advertido Urtasun, que señala a PP, Vox y Junts por «golpear a 75.000 personas en riesgo de desahucio, a más de un millón de hogares a punto de renovar» y a «las personas que no encuentran una vivienda».

Sumar, preparado para elecciones

Ernest Urtasun ha avanzado que, en caso de que, como parece, los decretos sobre vivienda no sean convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados, Sumar se reunirá este fin de semana para dialogar y tomar decisiones.

Urtasun ha pedido a Vox, PP y Junts que salgan públicamente a explicar por qué no apoyarán los decretos y ha reiterado que Sumar está «perfectamente preparado para afrontar cualquier escenario» electoral que «se pueda dar en las próximas horas o semanas», incluyendo la convocatoria de elecciones generales antes de 2027.

El ministro de Cultura ha añadido que, si los decretos no salen adelante, «mañana habrá movilizaciones y el fin de semana dialogaremos dentro del espacio político para tomar las decisiones que tengamos que tomar».