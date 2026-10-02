Vota: ¿Crees que Sánchez convocará elecciones tras el «no» a los decretos de vivienda?

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra contra las cuerdas en un día en el que el Congreso de los Diputados le tumbará los dos decretazos sobre vivienda, tal y como adelantó en exclusiva OKDIARIO. Junts pedirá la «retirada» del decreto y que el Ejecutivo elabore de inmediato un nuevo texto para revertir «la grave situación de la vivienda», si bien Sánchez, inmerso en múltiples crisis, tiene cada vez menos salidas.

Miembros del núcleo duro del Gobierno, caso de Marlaska, Bolaños, Puente o Cuerpo han debatido en las últimas horas sobre el escenario abierto tras el «no» de Junts e incluso valoran insistir a Sánchez para que convoque elecciones generales de inmediato. «Ya no descartamos nada», dicen, según ha podido saber OKDIARIO. Ahora, la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno, que es quien tiene la facultad de disolver las Cortes.

¿Crees que Sánchez convocará elecciones generales o tratará de resistir, a toda costa, hasta 2027? ¡Vota en nuestra encuesta!