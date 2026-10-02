En 2009 Reino Unido reintrodujo a los castores tras 400 años de extinción: el éxito ha sido tal que tras 17 años quieren liberar más para frenar las inundaciones

Durante siglos, el castor desapareció de buena parte de Reino Unido debido a la caza y a la transformación de su hábitat. En 2009, Escocia inició un proyecto para recuperar la especie en libertad.

Años después, sus presas naturales han adquirido interés por su capacidad para modificar los cursos de agua, crear humedales y contribuir a reducir el riesgo de inundaciones.

Reino Unido recuperó al castor después de siglos de ausencia

El regreso comenzó en Knapdale Forest, en Argyll, donde se puso en marcha el Scottish Beaver Trial. El proyecto liberó castores euroasiáticos en varios lagos para estudiar la reintroducción de una especie que había desaparecido de la zona.

La experiencia arrancó con cautela. El programa generó críticas entre sectores agrícolas y pesqueros, preocupados por los posibles efectos de las presas sobre terrenos, bosques y cursos de agua. El Scottish Beaver Trial se planteó como un ensayo de 5 años para evaluar la reintroducción de los animales.

El interés científico y conservacionista creció con el tiempo. Un trabajo publicado en 2018 por el Environment & Society Portal, del Rachel Carson Center for Environment and Society, explica que el primer ejemplar nacido durante el ensayo llegó en 2010 y que, después de finalizar el programa, las poblaciones de castores se mantuvieron relativamente estables.

En 2016, el Gobierno escocés concedió a los castores el estatus de especie nativa.

¿Por qué los castores pueden ayudar a reducir las inundaciones?

La clave está en su comportamiento. Los castores construyen presas, canales y zonas húmedas que transforman el entorno y modifican la circulación del agua. Estas estructuras permiten crear nuevos humedales y retener agua, una característica que ha despertado interés por su posible utilidad frente a las inundaciones.

The Guardian ya señalaba en 2009 que el aumento de los humedales creado por los castores podía contribuir a prevenir inundaciones. Por otro lado, El Environment & Society Portal describe a los castores como «ingenieros de ecosistemas» por su capacidad para alterar el entorno mediante la construcción de presas, canales y humedales.

Estos cambios pueden favorecer una mayor variedad de hábitats y especies. La capacidad de los castores para modificar el agua también tiene posibles efectos negativos. Sus presas pueden provocar cambios en los terrenos y los cursos de agua, por lo que su presencia requiere una gestión adecuada.

¿Dónde quieren liberar más castores en Reino Unido?

La propuesta también ha llegado a Inglaterra. The Guardian informó en mayo de un plan de Reform UK para liberar castores en Leicestershire con el objetivo de incorporarlos a las medidas para reducir las inundaciones.

La propuesta también refleja las dificultades asociadas a la expansión de la especie. Las presas pueden provocar encharcamientos, afectar terrenos agrícolas, obstruir sistemas de drenaje y modificar las riberas.

El Debate recoge además la posición de la ONG Beaver Trust, que reconoce la existencia de posibles riesgos, aunque considera que pueden controlarse mediante una gestión adecuada.

La experiencia de Knapdale permitió documentar los efectos de la reintroducción del castor y su capacidad para transformar el paisaje. Años después, estas características también forman parte del debate en Inglaterra, donde se estudia su posible utilización como una medida complementaria para reducir el impacto de las inundaciones.