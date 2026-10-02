Última hora de los decretos de Vivienda y la situación en Ceuta en directo: Junts votará ‘no’ en el Congreso
Los acampados en Sol amenazan con rodear el Congreso si no se aprueban los dos decretos sobre vivienda
El núcleo duro del Gobierno debatía anoche la eventual convocatoria de elecciones este mismo viernes
Los decretos de vivienda llegan hoy al Congreso. Y si nada cambia de última hora, no saldrán adelante. El Gobierno necesitaba el apoyo de todos sus socios, y ayer por la noche Junts comunicaba su decisión final: votarán no a los dos decretos porque no apoyan las medidas que contienen.
Pedro Sánchez, lejos de recular y decidir retrasar la votación para intentar lograr el apoyo de los de Carles Puigdemont, ha mantenido el pleno con la intención de que el Partido Popular, Vox y Junts se retraten. Cuando lo real es que el retratado será él y su falta de apoyo.
Ante esta situación, ya llega a aparecer el fantasma de la convocatoria de unas elecciones anticipadas. El Gobierno ya no se cierra y por primera vez se admite abiertamente que las urnas pueden llegar antes de tiempo. «Ya no descartamos nada», reconocen fuentes del Gobierno a OKDIARIO, en un giro que choca con la insistencia del presidente en agotar la legislatura hasta 2027.
El no a los decretos ya ha provocado las primeras reacciones en la calle, pero hoy se espera lo peor. La ultraizquierda acampada en la Puerta del Sol pretende llevar a cabo un Rodea el Congreso 2.0 para presionar a los diputados y que se aprueben las medidas en vivienda.
Mónica García, tras el rechazo de Junts a los decretos de vivienda: «No puede salirles gratis»
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este viernes de que a aquellos que hagan políticas que perjudiquen a la ciudadanía «no puede salirles gratis», después de que Junts avanzara este jueves su rechazo a los decretos impulsados por el Gobierno en materia de vivienda.
«Hay dos maneras de hacer política: la de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones que mejoren su vida. A los primeros no puede salirles gratis», ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de X.
PSOE, Sumar y ERC piden que la votación de los decretos de vivienda sea por llamamiento
PSOE, Sumar y ERC van a solicitar que la votación de este viernes en el Congreso de la convalidación de los dos decretos del Gobierno sobre vivienda, que todo indica serán rechazados, sea por llamamiento, es decir, que cada diputado tenga que decir en voz alta el sentido de su voto, han confirmado fuentes parlamentarias.
Si la solicitud sale adelante, cada diputado será nombrado y, uno a uno, deberá ponerse de pie desde su escaño y pronunciar en voz alta si vota a favor de la convalidación, en contra o se abstiene.
Este procedimiento deberá repetirse dos veces, una por cada decreto de vivienda que se somete a votación.
La Policía blindará el Congreso con al menos 500 agentes
La Policía Nacional ha preparado un amplio dispositivo de seguridad para este viernes con el objetivo de blindar el Congreso ante la posibilidad de que los acampados en la Puerta del Sol intenten rodear la Cámara Baja o generen altercados durante la votación de los decretos de vivienda. El operativo contará con entre 500 y 600 agentes antidisturbios, que inicialmente permanecerán desplegados y en alerta. Además, no se descarta el corte de calles ni restricciones a la movilidad en los alrededores del Congreso si las circunstancias lo requieren.
Sumar reprende a los grupos por el decreto: votan contra su pueblo y no les saldrá gratis
Los ministros de Sumar han subrayado en sus redes sociales que los grupos que van a votar este viernes contra los dos decretos de vivienda no lo hacen contra el Gobierno, sino contra su pueblo, y recalcan que no les va a salir gratis «joderle» la vida a la gente.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que no hay nada que retirar y que este Gobierno tiene muy claro cuál es el camino para luchar contra la especulación, tiene palabra y respeta los acuerdos.
«O con la gente o con los especuladores. O con España y Catalunya o con Vox y el PP. Eso votamos mañana (por hoy)», ha agregado.
Moreno pide a Sánchez convocar elecciones tras el «varapalo» a los decretos de vivienda: «Es una moción de confianza»
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha invitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales si se confirma el «varapalo» a los decretos ley de vivienda tras el anunciado rechazo de Junts y ha equiparado la votación en el Congreso con una «moción de confianza».
Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Radio Nacional, a pocas horas de la votación en el Pleno del Congreso de los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.
El jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que el actual Gobierno de Pedro Sánchez «nació sin una mayoría social, perdió las elecciones en 2023, que vino ya de un batacazo en las municipales de mayo de 2023, y que no ha conseguido sacar adelante ninguno de los grandes proyectos, ni un solo proyecto de presupuestos, algo inédito en Europa, a lo largo de la legislatura».
Óscar López asegura que es «el día» para elegir entre vivienda o especulación: «Con las calles o con los áticos»
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha marcado este viernes como «el día» para decidir entre vivienda o privilegios con la convalidación de los dos reales decretos en el Congreso de los Diputados.
«Ni un paso atrás. Es el día Vivienda o especulación. Soluciones o privilegios. Con la gente o con los fondos. Con las calles o con los ático», trasladaba a medianoche en sus redes sociales.
Sánchez afirma que no dará un paso atrás en vivienda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.
Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que «ha llegado la hora de la verdad».
El Congreso vota este viernes los decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de Junts
El Pleno del Congreso votará este viernes los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts anunciara su rechazo a ambas iniciativas y reclamara al Gobierno su retirada.
El Ejecutivo solicitó que la convalidación de los decretos se tramitara de forma urgente, por lo que la votación tendrá lugar este viernes, sin esperar a los próximos plenos ordinarios de la Cámara. Las dos normas entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberán ser convalidadas por el Congreso en el plazo de 30 días.
La previsión es que el Pleno comience a las 11.00 horas y que los dos decretos se debatan y voten por separado. De esta forma, la Cámara decidirá si los convalida o si, por el contrario, quedan derogados apenas unos días después de su entrada en vigor.
Sin embargo, la Ejecutiva de Junts per Catalunya acordó este jueves rechazar ambos decretos y pedir al Gobierno que los retire para elaborar un nuevo texto que, a su juicio, permita «comenzar a revertir la grave situación de la vivienda».
Illa ve «incomprensible e irresponsable» la decisión de Junts de no apoyar los decretos
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de «incomprensible e irresponsable» la decisión de Junts de votar en contra de los dos decretos de vivienda este viernes en el Congreso.
«Junts debe rectificar. No se puede decir que se defiende Cataluña mientras se bloquean medidas para garantizar el derecho a la vivienda», ha señalado Illa en un mensaje en la red social X.
El presidente catalán ha agregado que «defender Cataluña es defender a su gente» y que Junts, PP y Vox «hacen exactamente lo contrario».
Comuns a Junts: Si rechazan los decretos en vivienda, «será una vergüenza que quedará para la historia»
Comuns han avisado a Junts de que si rechazan este viernes validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y «votan en contra del derecho a la vivienda, será una vergüenza que quedará para la historia.
«Junts ha decidido votar en contra de millones de catalanes y catalanas y ponerse junto a PP y VOX», ha señalado el partido en un apunte en ‘X’
Junts insiste en la retirada de los dos decretos
La formación exige una «condición previa» para negociar su decreto de vivienda, que es la retirada de los decretos que este viernes se llevan a votación. «Evitando así sus efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias», apuntan.
Junts entregará hoy al PSOE un nuevo decreto de vivienda
Junts ha pedido al PSOE que retire los dos decretos y «vuelva a trabajar en un nuevo texto con medidas efectivas para afrontar la grave crisis de la vivienda». Hoy, además, el partido de Puigdemont entregará una «propuesta propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar hacia una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario», según han señalado fuentes del partido independentista.
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Más Madrid reclama al PSOE ejercer «todas las palancas» sobre Junts y hacer «inasumible el coste de tumbar los decretos»
Más Madrid ha reclamado este viernes al PSOE que ejerza «todas las palancas que tiene como socio mayoritario del Gobierno» para presionar a Junts y hacer «inasumible el coste de tumbar los decretos».
Así lo han trasladado a Europa Press desde el partido, que considera que el Congreso de los Diputados tiene que «responder al clamor de la calle» este viernes y convalidar los dos reales decretos que aprobaba el Ejecutivo central este martes con medidas de Vivienda en respuesta al desahucio de Maricarmen en Retiro y las protestas que han derivado en la acampada de la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas.
«No damos ninguna votación por perdida hasta que se celebre, pero el Gobierno de España no puede dejarse chantajear por la derecha catalana y hace bien en no retirar absolutamente nada», han expuesto estas fuentes después de que la directiva de Junts decidiera anoche tumbar ambos decretos, aunque esta mañana afirmaban que presentarían al PSOE una propuesta propia en vivienda hoy.