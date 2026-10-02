Última hora de los decretos de Vivienda y la situación en Ceuta en directo: Junts votará ‘no’ en el Congreso

Los decretos de vivienda llegan hoy al Congreso. Y si nada cambia de última hora, no saldrán adelante. El Gobierno necesitaba el apoyo de todos sus socios, y ayer por la noche Junts comunicaba su decisión final: votarán no a los dos decretos porque no apoyan las medidas que contienen.

Pedro Sánchez, lejos de recular y decidir retrasar la votación para intentar lograr el apoyo de los de Carles Puigdemont, ha mantenido el pleno con la intención de que el Partido Popular, Vox y Junts se retraten. Cuando lo real es que el retratado será él y su falta de apoyo.

Ante esta situación, ya llega a aparecer el fantasma de la convocatoria de unas elecciones anticipadas. El Gobierno ya no se cierra y por primera vez se admite abiertamente que las urnas pueden llegar antes de tiempo. «Ya no descartamos nada», reconocen fuentes del Gobierno a OKDIARIO, en un giro que choca con la insistencia del presidente en agotar la legislatura hasta 2027.

El no a los decretos ya ha provocado las primeras reacciones en la calle, pero hoy se espera lo peor. La ultraizquierda acampada en la Puerta del Sol pretende llevar a cabo un Rodea el Congreso 2.0 para presionar a los diputados y que se aprueben las medidas en vivienda.