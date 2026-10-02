PALIZA A HOMBRE SIN HOGAR

Las imágenes que han permitido detener a dos jóvenes por la paliza brutal a un hombre sin hogar en Sevilla

Acosaron durante días al hombre sin hogar y al final le dieron una paliza tremenda

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Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

Gracias a los vecinos que grabaron la paliza brutal a un hombre sin hogar en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la Guardia Civil ha detenido a los dos agresores. Se trata de dos jóvenes de 18 y 19 años, vecinos de la víctima, acusados de los delitos de odio, en su modalidad de aporafobia (odio a las personas pobres) y lesiones graves.

Los dos detenidos llevaban días acosando a la víctima con amenazas y golpes, pero la noche de los hechos fueron directos a darle una tremenda paliza. El hombre sin hogar intentó escapar, pero los dos jóvenes persiguieron a la víctima hasta alcanzarla y derribarla a golpes.

Una vez que la víctima quedó en el suelo e inmóvil, los agresores le dieron numerosas patadas en la cabeza y en la cara hasta que la víctima llegó a perder la consciencia. En ese momento huyeron, entre gritos de los testigos que habían grabado la escena y les recriminaban su actitud.

«Molestaba que la víctima fuera pobre»

Las imágenes que grabaron los vecinos se viralizaron a través de distintas redes sociales y permitieron a la Guardia Civil tener conocimiento de lo sucedido e iniciar la investigación para identificar a los culpables.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe determinaron que los dos jóvenes acosaban desde hace días a la víctima porque «les molestaba que fuera pobre y viviera en la calle».

Tras las detenciones, los dos jóvenes han pasado a disposición judicial acusados de un delito de odio en su modalidad de aporafobia y otro delito de lesiones graves.

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