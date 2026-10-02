Las imágenes que han permitido detener a dos jóvenes por la paliza brutal a un hombre sin hogar en Sevilla
Acosaron durante días al hombre sin hogar y al final le dieron una paliza tremenda
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Gracias a los vecinos que grabaron la paliza brutal a un hombre sin hogar en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la Guardia Civil ha detenido a los dos agresores. Se trata de dos jóvenes de 18 y 19 años, vecinos de la víctima, acusados de los delitos de odio, en su modalidad de aporafobia (odio a las personas pobres) y lesiones graves.
Los dos detenidos llevaban días acosando a la víctima con amenazas y golpes, pero la noche de los hechos fueron directos a darle una tremenda paliza. El hombre sin hogar intentó escapar, pero los dos jóvenes persiguieron a la víctima hasta alcanzarla y derribarla a golpes.
Una vez que la víctima quedó en el suelo e inmóvil, los agresores le dieron numerosas patadas en la cabeza y en la cara hasta que la víctima llegó a perder la consciencia. En ese momento huyeron, entre gritos de los testigos que habían grabado la escena y les recriminaban su actitud.
«Molestaba que la víctima fuera pobre»
Las imágenes que grabaron los vecinos se viralizaron a través de distintas redes sociales y permitieron a la Guardia Civil tener conocimiento de lo sucedido e iniciar la investigación para identificar a los culpables.
Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe determinaron que los dos jóvenes acosaban desde hace días a la víctima porque «les molestaba que fuera pobre y viviera en la calle».
Tras las detenciones, los dos jóvenes han pasado a disposición judicial acusados de un delito de odio en su modalidad de aporafobia y otro delito de lesiones graves.