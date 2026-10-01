VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido y puesto en libertad tras quemar a su novia y grabarle ‘puta’ con un cúter en la espalda en Vizcaya

La Ertzaintza detuvo al agresor y rescató a la víctima que presentaba quemaduras y hematomas

El juzgado ha dejado en libertad al agresor porque no tenía antecedentes ytiene arraigo.

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Agentes de la Ertzaintza durante una intervención.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

El juzgado ha dejado en libertad como investigado a un joven de 24 años detenido por maltratar a su pareja de 21 años, a la que golpeó, quemó con cigarrillos y terminó grabándole en la espalda la palabra «puta» con un cúter. Los hechos han tenido lugar en la localidad de Musques, en Vizcaya, y el agresor ya está libre a pesar de que la acusación pidió prisión provisional para él.

Los hechos tuvieron lugar este lunes a primera hora de la tarde cuando una pareja de vecinos de Musques se encontró con la joven herida y deambulando desorientada en un carril bici de la ciudad vizcaína.

Los dos testigos acompañaron a la víctima hasta el hospital más cercano, donde los médicos la examinaron y descubrieron las pruebas de un maltrato evidente y sostenido en el tiempo.

La quemaba con cigarrillos

La joven confirmó, efectivamente, que era víctima de maltrato desde hacía meses por parte de su pareja. Primero comenzó aislando a la víctima de su entorno familiar, llegando a amenazarla si se ponía en contacto con sus padres y siendo víctima de palizas habitualmente.

En esos episodios de violencia machista, la joven relató que su pareja la quemaba con cigarrillos e incluso le había marcado la palabra «puta» con un cúter en la espalda. Tras la última paliza, la joven consiguió escapar del local donde vivía con su agresor y fue localizada por los testigos según avanza del Diario Vasco.

Agresor en libertad

Después de escuchar el relato de la víctima y siguiendo el protocolo, los sanitarios avisaron de inmediato a la Ertzaintza que detuvo al agresor de nacionalidad española en la localidad de Baracaldo.

Tras pasar a disposición del juzgado este miércoles, la acusación particular ha solicitado el ingreso en prisión, pero tras constatar que el agresor machista no tenía antecedentes y tenía arraigo en Musques, donde vivía con la víctima, le ha dejado en libertad como investigado y bajo una orden de alejamiento de su novia.

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