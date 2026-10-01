El juzgado ha dejado en libertad como investigado a un joven de 24 años detenido por maltratar a su pareja de 21 años, a la que golpeó, quemó con cigarrillos y terminó grabándole en la espalda la palabra «puta» con un cúter. Los hechos han tenido lugar en la localidad de Musques, en Vizcaya, y el agresor ya está libre a pesar de que la acusación pidió prisión provisional para él.

Los hechos tuvieron lugar este lunes a primera hora de la tarde cuando una pareja de vecinos de Musques se encontró con la joven herida y deambulando desorientada en un carril bici de la ciudad vizcaína.

Los dos testigos acompañaron a la víctima hasta el hospital más cercano, donde los médicos la examinaron y descubrieron las pruebas de un maltrato evidente y sostenido en el tiempo.

La quemaba con cigarrillos

La joven confirmó, efectivamente, que era víctima de maltrato desde hacía meses por parte de su pareja. Primero comenzó aislando a la víctima de su entorno familiar, llegando a amenazarla si se ponía en contacto con sus padres y siendo víctima de palizas habitualmente.

En esos episodios de violencia machista, la joven relató que su pareja la quemaba con cigarrillos e incluso le había marcado la palabra «puta» con un cúter en la espalda. Tras la última paliza, la joven consiguió escapar del local donde vivía con su agresor y fue localizada por los testigos según avanza del Diario Vasco.

Agresor en libertad

Después de escuchar el relato de la víctima y siguiendo el protocolo, los sanitarios avisaron de inmediato a la Ertzaintza que detuvo al agresor de nacionalidad española en la localidad de Baracaldo.

Tras pasar a disposición del juzgado este miércoles, la acusación particular ha solicitado el ingreso en prisión, pero tras constatar que el agresor machista no tenía antecedentes y tenía arraigo en Musques, donde vivía con la víctima, le ha dejado en libertad como investigado y bajo una orden de alejamiento de su novia.