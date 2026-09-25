Secuestra a su novia en Málaga, la ata a un árbol y le manda un vídeo a la familia sin decir donde está

Un joven de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha sido detenido acusado de los delitos de detención ilegal y lesiones sobre su novia. El protagonista de esta agresión machista golpeó a la mujer, la secuestró, la ató a un árbol en medio del campo y le mandó un vídeo a la familia de la víctima sin revelar el lugar en el que la había abandonado.

Los hechos tuvieron lugar el martes de esta semana, cuando la joven desapareció sin dejar rastro. Su novio, en un ataque de celos, le dio una paliza, le puso una capucha y se la llevó al campo. Allí la amordazó y ató a un árbol. Luego le envió el vídeo a la familia de la víctima, ocultándoles dónde había dejado a la joven.

Los familiares acudieron al cuartel de la Guardia Civil del municipio malagueño y denunciaron la situación. Lo primero que hicieron los guardias fue detener al novio de la víctima y activar un dispositivo contrarreloj para dar con su paradero antes de que anocheciera.

Ocultó a los guardias dónde estaba la chica

El maltratador se negó a revelar a los guardias civiles el lugar donde había dejado abandonada a la joven, pero durante la investigación saltó una información de un testigo que había presenciado cómo un joven muy agresivo introducía por la fuerza a una mujer en un coche.

Siguiendo la pista del testigo, los guardias ampliaron la búsqueda a toda la comarca. Sin embargo, fueron unos ciclistas los que rescataron a la mujer. Se encontraron con ella en mitad del campo, amarrada a un árbol con cinta americana. La mujer pudo quitarse la mordaza y atraer a gritos la atención de sus rescatadores.

Al detenido se le investiga por detención ilegal, lesiones, entre otros delitos y ha pasado a disposición judicial en las últimas horas.