Detenido un joven de 20 años por matar a puñaladas a una prostituta en un hotel de Bormujos (Sevilla)

Un joven de 20 años ha sido detenido en Bormujos (Sevilla) acusado de matar a puñaladas a una prostituta de 41 años con la que había concertado un encuentro en una habitación de un hotel de esta localidad sevillana. El crimen se produjo durante la noche de este jueves, 24 de septiembre, y el arresto se llevó a cabo poco después de que el propio sospechoso alertase a los servicios de emergencias.

Los hechos se produjeron entre las 22:30 y las 23:30 horas, cuando el joven y la víctima se encontraban en el interior de una habitación del establecimiento hotelero. Según los primeros datos recabados por los investigadores, en un momento determinado el hombre habría cogido un objeto punzante y habría atacado a la mujer por causas que todavía no se conocen.

La agresión provocó que la víctima sufriera varias heridas por arma blanca. Los cortes le ocasionaron una importante pérdida de sangre que finalmente terminó provocándole la muerte. Los servicios de emergencias fueron alertados tras el ataque, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

El sospechoso avisó a los servicios de emergencias

Uno de los elementos que ha marcado las primeras actuaciones policiales es que el propio joven abandonó el hotel después de la agresión y, una vez en la vía pública, comunicó lo ocurrido a los servicios de emergencias. El detenido habría facilitado además su ubicación, lo que permitió a los agentes localizarlo.

Fuentes municipales han señalado que el joven explicó que había concertado de forma telemática el encuentro con la víctima. Esta información forma parte ahora de las diligencias destinadas a reconstruir qué ocurrió exactamente en el interior de la habitación y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el ataque mortal.

La Policía Local de Bormujos procedió finalmente a su detención. El arrestado permanece a disposición de la investigación mientras los agentes tratan de determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y el motivo por el que se produjo la agresión.

Por ahora, no han trascendido más detalles sobre la relación entre ambos ni sobre las circunstancias concretas que rodearon el encuentro. La investigación permanece abierta y todas las actuaciones se dirigen a esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de lo sucedido. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se practicará la correspondiente autopsia.