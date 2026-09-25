Dani García, chef, sobre cocinar gambas a la plancha: «El truco es no es echar sal por encima»

El marisco a la plancha parece un fácil de cocinar, pero pocas personas logran el punto exacto que diferencia una gamba jugosa de otra seca o pasada.

Dani García ha revelado el método que aplica en sus cocinas para transformar una preparación común en una experiencia gourmet. Su consejo cambia por completo la forma de entender el uso de la sal en la plancha. ¿Quieres saber cuál es?

El método de Dani García para hacer gambas a la plancha perfectas

El secreto, explica el cocinero en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram (@comodani_es) no consiste en sazonar el marisco al final ni mientras se cocina, sino en colocar la sal directamente sobre la plancha antes de que el producto toque el calor.

De esta manera, la gamba se cocina sobre una «cama» de sal semigruesa que regula la temperatura, evita que se queme y permite que la carne mantenga su humedad natural.

Cómo usar la «cama de sal» para cocinar marisco a la plancha sin que se seque

Según detalla el chef, el error más común entre los cocineros aficionados es añadir sal al final o espolvorearla sobre el marisco mientras se cocina. Esa práctica, aunque sea popular, provoca que el producto se deshidrate y pierda su textura jugosa.

El método que propone consiste en crear una capa uniforme de sal semigruesa sobre la plancha caliente y, acto seguido, colocar las gambas o cigalas encima. Así, la sal cumple una doble función: evita el contacto directo con el metal y actúa como un difusor natural de calor.

El resultado es un marisco con una cocción pareja, jugosa y con el nivel justo de salinidad, sin necesidad de añadir más condimentos.

Consejos de Dani García para cocinar gamba blanca y gamba roja a la plancha

Dani García insiste en otro punto fundamental: nunca usar aceite en la plancha. A su juicio, el aceite interfiere con el sabor natural del marisco.

En el caso de la gamba blanca, recomienda taparla con papel de aluminio para aprovechar el vapor que se genera durante la cocción. Bastan dos minutos por un lado y uno por el otro para lograr una textura perfecta.

La gamba roja, por su parte, requiere un tratamiento algo distinto. Se cocina también sobre la base de sal, pero se le añaden unas gotas de agua antes de tapar la plancha.

Este gesto genera un vapor que potencia la cocción interior y resalta el sabor dulce característico de esta especie. El tiempo ideal, según el chef, es unos dos minutos más que la blanca.

Cómo preparar cigalas a la plancha según el método de Dani García

El método del malagueño también se aplica a las cigalas, aunque con un enfoque diferente: la cocción unilateral. Antes de llevarlas a la plancha, deben abrirse por la mitad, limpiar el intestino y eliminar las partes no comestibles de la cabeza.

Luego, se colocan con la carne hacia arriba para observar la cocción en todo momento. Esta técnica permite controlar mejor el punto exacto y mantener la carne tierna y translúcida.