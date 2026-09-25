Ramón García, presentador (64 años): «La soledad es una pandemia que afecta no sólo a las personas mayores, sino también a la gente joven»

La soledad no deseada ha dejado de ser una circunstancia asociada exclusivamente a las personas mayores. Los datos disponibles muestran una realidad mucho más amplia, en la que también están implicadas generaciones jóvenes. Según el barómetro del Observatorio SoledadES correspondiente a 2024, el 49,3% de la población española experimenta actualmente soledad no deseada, mientras que un 67,7% de quienes la sufren llevan conviviendo con ella durante más de dos años.

A esta situación se suma otra transformación profunda de la sociedad española: el número de personas que viven solas se ha multiplicado por ocho en los últimos 50 años. Son cifras que ponen de manifiesto la dimensión de un fenómeno que ha ido ganando presencia en el debate social y que plantea nuevos retos relacionados con las relaciones personales, el envejecimiento y la convivencia.

En este contexto, Ramón García ha querido poner el foco en una realidad que conoce especialmente bien. El presentador lleva años al frente de En Compañía, el espacio de la televisión pública de Castilla-La Mancha que busca ayudar a personas que se encuentran solas y facilitar que puedan encontrar compañía.

Durante su paso por La Revuelta, Ramón explicó hasta qué punto este trabajo ha terminado teniendo una dimensión personal para él. «La soledad es una pandemia que está llegando, no solamente a las personas mayores, sino también a la gente joven, pero además de una manera brutal», aseguró.

Su experiencia al frente del programa le ha permitido comprobar de primera mano algunas de las historias que hay detrás de las estadísticas. Para el presentador, En Compañía ha supuesto mucho más que un trabajo y reconoce que el espacio le ha «cambiado la vida».

Un programa muy especial

Ramón García explicó que uno de los aspectos que más le han marcado durante estos años son los testimonios de las personas que acuden al programa. El objetivo es ayudar a quienes se encuentran solos a establecer nuevas relaciones y, en algunos casos, encontrar una pareja o compañía con la que compartir su día a día.

«Es un programa que ayuda a la gente que está sola», explicó el presentador. Y relató cómo viven algunos de los participantes el reencuentro con la compañía después de largos periodos de aislamiento.

«Cuando tú lo consigues, y esa gente vuelve, te da un abrazo y te dice llorando que le has salvado la vida, eso no hay ningún programa que me lo haya dado», señaló.

La dimensión emocional de esas historias es, precisamente, una de las razones por las que Ramón asegura sentirse especialmente satisfecho con su trabajo en Castilla-La Mancha. No se trata únicamente de conseguir que dos personas se conozcan, sino de abordar una situación que puede tener consecuencias profundas sobre quienes la padecen.

El presentador también ha querido llamar la atención sobre la situación de las personas mayores y sobre la relación que mantiene actualmente la sociedad con sus abuelos. A su juicio, se ha producido una transformación importante en la manera de cuidar a las generaciones anteriores.

«Hay que cuidarlos», defendió. García recordó que fueron precisamente esas personas quienes cuidaron de las generaciones posteriores cuando eran niños y lamentó que, con el paso de los años, se haya extendido un modelo en el que los mayores ya no forman parte de la convivencia familiar como ocurría en el pasado.

El recuerdo de una generación

En su intervención, Ramón García también reivindicó la memoria de una generación que, según explicó, tuvo que afrontar unas condiciones de vida muy diferentes a las actuales. El presentador considera que las historias de aquellas personas permiten comprender mejor la evolución experimentada por España durante las últimas décadas.

«Ellos nos cuidaron a nosotros cuando éramos niños, hemos crecido y ya no se tiene a los abuelos en casa. Antes los abuelos morían en casa. Ahora hemos perdido esa humanidad», afirmó.

García fue especialmente crítico con el aislamiento que pueden experimentar algunas personas mayores y calificó de «injusticia terrible» que una generación que contribuyó a construir la sociedad actual pueda terminar sintiéndose abandonada.

Su reflexión parte también de las historias que escucha habitualmente en En Compañía. Algunas de ellas, recordó, proceden de personas que crecieron en circunstancias de enorme dificultad económica y que tuvieron que enfrentarse desde niños a carencias que hoy resultan difíciles de imaginar.

«Cuando tú piensas que tienes problemas y oyes a esa gente» contar que no pudo acudir a la escuela, que tenía muy pocas prendas de ropa, que apenas disponía de juguetes o que incluso hubo momentos en los que no tenía nada que comer, la perspectiva cambia, explicó.

Para el presentador, ese recuerdo resume el carácter de toda una generación que salió adelante en circunstancias muy distintas a las actuales. «Esa es la generación a la que debemos todavía muchas cosas», subrayó.

Por ello, Ramón García considera necesario reivindicar el papel de quienes hoy son abuelos y abuelas. «Tenemos que hacer un homenaje a todas esas abuelas y abuelos, que están vivos todavía», concluyó.

Su mensaje conecta así dos realidades que, aunque puedan parecer diferentes, tienen un punto en común: la necesidad de compañía. La soledad, como ha advertido el presentador, no entiende de edades, y sus efectos se han convertido en un desafío social que afecta a una parte cada vez más amplia de la población.