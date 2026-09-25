‘Backrooms’ atraviesa la pared del streaming: la película de terror más impactante del 2026 ya está en plataformas

Es el género que lleva un tiempo impulsando el espíritu creativo y autoral de un Hollywood en clara decadencia y dependencia total de las franquicias. Pero incluso con esos antecedentes y por mucho que Spider-Man: Brand New Day y La Odisea hayan sido los grandes taquillazos del año, la cartelera del 2026 pertenece por derecho propio al género del horror. Y hoy, una de las grandes apuestas de dicho género aterriza por fin en el mercado de las plataformas. Sí, nos referimos a la película de terror que te va a tener alejado un tiempo de las paredes de tu casa: Backrooms ya está disponible en el streaming.

La ópera prima de Kane Parsons –un youtuber de 20 años sin experiencia en el rodaje de largometrajes– llegó a las salas de cine el pasado 5 de junio. Su idea inicial, una narrativa creepypasta que Parsons había explotado a través de varios cortometrajes, despertó el interés del sello independiente A24, el cual no se lo pensó dos veces a la hora de entregar el control creativo total al joven cineasta, con un presupuesto de 10 millones de dólares y contratando a dos estrellas consolidadas en el cine actual de protagonistas, como son Chiwetel Ejiofor y la actriz noruega de Valor sentimental, Renate Reinsve.

Por supuesto, Parsons es el director más joven en la historia de A24 y también ha logrado ser el autor de menor edad que consigue un número uno en la taquilla norteamericana y mundial. Porque Backrooms no sólo recibió el aplauso unánime de la prensa especializada (mantiene un 86% de aprobación media en Rotten Tomatoes), también es el mayor éxito comercial de la historia de la compañía, habiendo recaudado 400 millones de dólares en el box office internacional. Esto son 200 millones más que el segundo largometraje del ranking, Mary Supreme (192 millones).

Ahora, Backrooms se cuela por la pared del streaming para convertir los traumas, las paranoias, la incertidumbre y la incomodidad del vacío en una pesadilla doméstica para los suscriptores.

¿De qué trata ‘Backrooms’?

La sinopsis oficial de Backrooms nos pone en la piel de Clark (Ejiofor), el fracasado dueño de una tienda de muebles que convive con el sueño frustrado de ser arquitecto y la separación de su mujer. Su único momento de calma reside en las sesiones con su terapeuta, Mary (Reinsve). Todo cambia cuando Clark descubre un pasadizo extraño en el sótano de su tienda, que lleva a un espacio liminal incomprensible para la razón. Cuando desaparezca sin dejar rastro, Mary será la única que puede adentrarse en ese peligroso pasillo de laberintos sin final.

El trabajo de Parsons, quien coescribe el guion a cuatro manos con William Bromell (Ash vs. Evil Dead) mezcla el horror de lo inefable con los traumas de los personajes, generando una atmósfera que paradójicamente se siente profundamente claustrofóbica, a pesar de lo inabarcable que se siente la puesta en escena de su espacio.

Backrooms no ofrece respuestas, pero sí lanza preguntas que se deslizan por el subconsciente de los protagonistas, junto al dolor y el miedo de una trama que, por fantasiosa que pueda parecer, nunca pierde el foco de lo humano.

Además de Ejiofor y Reinsve, el elenco secundario se completa con la presencia de Finn Bennett, Lukita Maxwell, Mark Duplass y Krista Kosonen, entre otros.

¿Dónde está disponible?

Hemos amanecido con puertas verdes por todo el país. pic.twitter.com/16GCACumzn — Filmin (@Filmin) September 23, 2026

Desde hoy, Backrooms está disponible en los catálogos de HBO Max y Filmin.