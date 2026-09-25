Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo: «Se necesita 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en arruinarla»

Warren Buffett es uno de los inversores más famosos del mundo y una de las figuras empresariales más influyentes de las últimas décadas. Conocido como el Oráculo de Omaha, ha construido su fortuna aplicando una filosofía basada en la paciencia, la disciplina y la inversión a largo plazo. Pero, Buffett no sólo ha hablado de dinero. A lo largo de los años, también ha dejado numerosas reflexiones sobre los negocios, las decisiones y la importancia de mantener una buena reputación. Una de sus frases más conocidas resume esta idea: «Toma 20 años construir una reputación y cinco minutos arruinarla. Si piensas en ello, harás las cosas de forma diferente». La frase refleja una de las ideas que Warren Buffett ha defendido durante años: la confianza tarda mucho tiempo en construirse, pero puede desaparecer en cuestión de minutos.

Para Warren Buffett, la reputación es un activo

Buffett considera que la reputación tiene un valor enorme para cualquier empresa. Una compañía puede atravesar dificultades económicas y recuperarse, pero recuperar la confianza perdida puede ser mucho más complicado.

En una de sus reflexiones dirigidas a los directivos de Berkshire Hathaway, Buffett expresó esta idea de una manera especialmente clara: «Podemos permitirnos perder dinero, incluso mucho dinero. Pero no podemos permitirnos perder reputación, ni siquiera un ápice». La frase demuestra que, para el inversor estadounidense, el éxito empresarial no puede medirse únicamente en términos económicos. La confianza de los clientes, empleados, socios e inversores también forma parte del valor de una compañía.

Una filosofía basada en el largo plazo

La importancia que Buffett concede a la reputación está estrechamente relacionada con su filosofía de inversión. Frente a quienes buscan beneficios rápidos, el inversor estadounidense siempre ha defendido la paciencia y la capacidad de pensar a largo plazo. Otra de sus frases más famosas resume su manera de entender la inversión: «Precio es lo que pagas; valor es lo que obtienes». Con esta idea, Buffett diferencia entre el precio que se paga por una acción y el valor real que puede tener el negocio que hay detrás. Para él, un buen inversor debe analizar el valor de una empresa y no dejarse llevar únicamente por las fluctuaciones del mercado.