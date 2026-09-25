PSOE y Sumar elevan a 15,9 millones el gasto del Congreso en asesores para 2027, un 25% más que la anterior legislatura

PSOE y Sumar han elevado a 15,9 millones de euros la previsión de gasto en 2027 para abonar las nóminas de los asesores del Congreso de los Diputados, institución que preside la socialista Francina Armengol. Así consta en el proyecto presupuestario -al que ha tenido acceso OKDIARIO- de la Cámara Baja, unas cuentas internas que salieron adelante el pasado martes en la Mesa con los votos de socialistas y comunistas.

Se trata de un incremento casi del 25% con respecto al Presupuesto de 2023, aprobado antes de que arrancara la actual legislatura, donde la Mesa controlada por el partido de Pedro Sánchez y el de Yolanda Díaz acordó aumentar la ratio de asistentes de los parlamentarios, que hasta entonces era inferior a 1, alcanzándose por primera vez la cifra de un asistente por cada diputado (350).

En dichas cuentas de 2023, que se han ido prorrogando hasta la fecha al no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado desde entonces, la asignación fue de 12.751.200 euros, que es la cantidad que sigue apareciendo en los cuadrantes presupuestarios. Ahora, los 15.900.000 euros reservados para tal fin suponen ese incremento del 24,69%.

Si bien tanto el Congreso como el Senado son autónomos para aprobar sus propias cuentas, estas luego deben incluirse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio. Pero en lo que va de legislatura -tras la constitución de las Cortes el 17 de agosto de 2023- el Gobierno de Sánchez no ha conseguido llevar al BOE ninguno.

En concreto, el cupo total de asistentes de grupos parlamentarios que figura en la web del Congreso asciende a 359. No obstante, el número de asesores de la Cámara, en realidad, todavía es superior, porque a esta cifra habría que sumar también los que prestan servicio a Presidencia y al resto de miembros de la Mesa, además de presidentes de las comisiones parlamentarias, por lo que la cifra total supera con creces los 400.

El proyecto del Presupuesto del Congreso para 2027 justifica así esta subida: «Se propone aumentar la dotación habida cuenta del incremento del personal eventual en el marco del programa de Asistencia a Diputados, así como por la modificación del sistema de retribución de las Secretarías de los miembros de Mesa. Se contemplan también en la dotación los incrementos retributivos acordados desde el año 2024», recoge el texto.

En el régimen económico de los miembros del Congreso que publica la página web de la institución se indica que «los grupos parlamentarios pueden proponer el nombramiento de un número de asistentes (asesores) que no supere la ratio de uno por diputado».

Además, señala que «los grupos parlamentarios con 10 o menos miembros, así como el Grupo Parlamentario Mixto, pueden proponer el nombramiento, con carácter adicional, de un coordinador».

Prestaciones sociales

Al margen de la nómina, el personal eventual del Congreso cuenta con un fondo de prestaciones sociales que se denomina Acción Social y que tiene asignada una partida de 800.000 euros en el Presupuesto para 2027 (la misma que en 2025 y 2026), incluyendo también aquí al personal laboral. En el ejercicio de 2025, se ejecutaron 647.529,30 euros (el 80,94%) de esta partida.

Gracias a este fondo, los asistentes tienen cobertura para gastos tan dispares como una limpieza dental, la visita al podólogo o al fisioterapeuta, unas gafas monofocales o los estudios de los hijos desde los tres años hasta la etapa universitaria, así como los estudios universitarios o de idiomas propios. Para ello, deben presentar las facturas de compra.

Los trabajadores del Parlamento con hijos de cero a tres años pueden usar también la guardería que hay en el mismo edificio y que usan igualmente los diputados. En el proyecto de presupuestos de la Cámara para 2027, la partida destinada a la financiación del Centro de Educación Infantil asciende a 305.000 euros, la misma que en años anteriores.