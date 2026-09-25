La organizadora de la entrevista a Sánchez en Harvard es Aldara Falcó, hija del marqués de Griñón y hermanastra de Tamara

Una de las organizadoras de la entrevista a Pedro Sánchez en la Universidad de Harvard de este viernes ha sido una española, Aldara Falcó, hija del marqués de Griñón y, por tanto, hermana de Tamara Falcó.

Aldara Falcó (27 años), que es la menor de los dos hijos que tuvo Carlos Falcó en su tercer matrimonio con Fátima de la Cierva, lleva instalada desde el año pasado en Massachusetts para realizar un máster universitario y completar allí su formación académica. Su relevancia mediática reciente se debe estrictamente a su buen expediente académico: es licenciada en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de Viena y fue admitida para cursar un máster en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School de la Universidad de Harvard.

La Universidad de Harvard ha tratado de dejar fuera del debate político con Pedro Sánchez en el John F. Kennedy Jr. Forum a los españoles que ya habían recibido confirmación para estar presentes, según ha podido saber OKDIARIO. Pretendía así evitar preguntas incómodas a Sánchez o incluso que se lanzara algún mensaje contrario a él. Finalmente, OKDIARIO ha sabido que la mayoría de los españoles se han colado y sí pudieron estar en el acto del John F. Kennedy Jr. Forum, que se desarrolló en absoluta normalidad.

Antes del encuentro, emitido en directo por la web de La Moncloa, ha llamado la atención la gigantesca comitiva de vehículos en la que ha llegado Sánchez a Massachusetts para el acto en la universidad. Nada menos que 13 y dos o tres de escolta policial, según se observa en el vídeo exclusivo que ofrece OKDIARIO.