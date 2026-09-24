La tele de Sánchez, en manos de un amigo de Milei: los socios españoles de La Séptima le ceden a Manzano la presidencia y la caja

Los accionistas españoles de La Séptima, el nuevo canal de televisión que concedió el Gobierno y que iniciará sus emisiones el 5 de noviembre, han pactado con el argentino José Luis Manzano, socio de la cadena con el 25% del capital, cederle la presidencia rotatoria y el control financiero de la empresa mientras ellos se encargarán de los contenidos, con José Miguel Contreras como consejero delegado de la sociedad.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Andrés Varela Entrecanales y Contreras, que ya fueron socios en el lanzamiento de La Sexta en marzo de 2006 y lideran al grupo de accionistas españoles del nuevo canal de televisión, han pactado que Manzano sea el primer presidente de la cadena y él ponga a una persona de confianza como director financiero de la sociedad. Manzano fue ministro en un gobierno de Carlos Menem y ahora ha desarrollado una relación de máxima confianza con Javier Milei, presidente argentino.

Las conversaciones que han tenido los accionistas sobre el reparto del control del canal, y a la espera de que se constituya formalmente el consejo de administración de la sociedad, incluyen que la presidencia sea rotatoria entre Manzano y, en principio, Varela Entrecanales o alguien del grupo de socios españoles.

De esta forma, Contreras y Varela Entrecanales están repitiendo en La Séptima el esquema que implantaron en La Sexta hace ahora 20 años. El primer presidente de la cadena, ahora en la órbita de Atresmedia, fue Emilio Aragón, y el director financiero también estuvo ligado al inversor internacional que apoyó financieramente el proyecto, los mexicanos de Televisa, que nombró a Rafael Carabias.

Plasmar en un consejo de administración este pacto es lo poco que falta para cerrar el modelo empresarial de la nueva cadena de televisión, una vez que el acuerdo con la CNN para que se sume al proyecto como responsable de la información está descartado a corto plazo.

Lo que sigue vigente es la animadversión entre este grupo de accionistas españoles y Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa. La comparecencia el pasado lunes en un desayuno en Madrid de Contreras volvió a poner de actualidad la batalla que libraron Contreras y Entrecanales con el inversor francés para echarle de la presidencia del grupo.

Contreras dejó caer que Oughourlian ha dado la orden interna de no dar una sola línea sobre el lanzamiento de La Séptima. Ni El País ni la Cadena SER han informado sobre este nuevo canal, que fue precisamente el detonante final del despido de Contreras de Prisa en marzo de 2025.

La Séptima: primeras pérdidas

La sociedad dueña del canal de televisión se ha anotado las primeras pérdidas en el proyecto. En 2025, Sistemas Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE) ha perdido algo más de 183.000 euros, según su informe financiero anual.

La sociedad, creada por Varela Entrecanales, tiene un patrimonio neto de 215.000 euros y un capital de 400.000 euros.

Los planes desgranados por Contreras esta semana incluyen un presupuesto de 30 millones de euros al año y una primera etapa con una audiencia inicial en el entorno del 2%.