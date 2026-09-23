Trump prepara un plan para prohibir las exportaciones de diésel durante 90 días

La Casa Blanca está ultimando un plan para prohibir las exportaciones de gasóleo durante 90 días pese a las divisiones que la iniciativa está originando dentro del propio Gobierno y entre las petrolíferas.

Una prohibición de 90 días podría provocar una caída en los precios del diésel en algunas regiones de EEUU a corto plazo, ya que los buques cisterna que originalmente transportaban el combustible destinado a Europa o Asia se reintroducirían en el sistema de combustible estadounidense, aumentando así la oferta nacional. Sin embargo, las refinerías acabarían reduciendo la producción en respuesta a la pérdida de un importante mercado de exportación, lo que provocaría un aumento de los precios, según sostiene Politico, que ha avanzado el plan del Gobierno de EEUU.

El medio estadounidense ha asegurado que el objetivo de la Casa Blanca sería lanzar un paquete de medidas que reduzca el coste de la energía antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Las encuestas apuntan, por el momento, a una victoria contundente del Partido Demócrata.

Los productores estadounidenses de combustible se han opuesto a este veto, advirtiendo de que cualquier beneficio a corto plazo se vería contrarrestado por el encarecimiento posterior de los combustibles, incluido el queroseno.

Los expertos reconocen que la factura energética caería en algunas regiones del país gracias a que el fuel de exportación iría a parar, finalmente, a los consumidores nacionales. Sin embargo, los fabricantes ajustarían a la baja los volúmenes de producción por la pérdida de la demanda extranjera, reduciendo la oferta futura.

A las críticas se han sumado algunos congresistas republicanos y asesores de la Administración. No obstante, el presidente Donald Trump se inclina por anunciar la medida a finales de esta misma semana.

«Lo que ha acallado las voces más sensatas [en la Casa Blanca] es esa preocupación apocalíptica por los precios en las gasolineras del tipo ‘todo se desmorona, tenemos que hacer algo’. Ese grupo ha sido arrasado por el bando político, que dice: ‘Maldita sea, algo habrá que hacer’», ha explicado una de las fuentes consultadas.

Según personas familiarizadas con las discusiones internas, el secretario de Energía, Chris Wright , el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario del Interior, Doug Burgum, han protestado contra la idea de una prohibición total.