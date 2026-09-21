El precio del combustible ahoga a España: diésel y gasolina suben un 40% y un 34% en 2026 y Puente culpa al PP

El precio de los combustibles ha alcanzado un nivel inasumible para los españoles. Su tendencia al alza, sumando su undécima semana consecutiva de subidas, ha obligado a los ciudadanos a gastar más de 100 euros para llenar de gasolina un depósito de 50 litros. En este contexto, el Gobierno, lejos de actuar, ha culpado al Partido Popular (PP) de dicha escalada.

La gasolina ha tocado en estos días de septiembre su máximo anual y el diésel ha empezado a comerse gran parte de las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo. Las medidas son insuficientes, algunos profesionales ni las han recibido y, con todo ello, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado a la oposición como responsable por ser «lacayos de Trump».

Concretamente Puente ha instado a través de su cuenta de X a los españoles a acordarse de Alberto Núñez Feijóo y de Miguel Tellado cuando vayan a echar gasolina y la encuentren a 2 euros. La afirmación no ha tardado en registrar decenas de respuestas de usuarios ofendidos por la banalización de un problema que afecta al bolsillo de todos los ciudadanos.

El diésel, un 40% más caro que en enero

El precio medio del litro del gasóleo, que la pasada semana registró su primer descenso en más de dos meses, esta semana volvió a repuntar un 2,17% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,834 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Desde el 1 de enero de este año hasta hoy mismo el precio del diésel se ha incrementado en más de un 40%, pasando de costar 1,38 euros el litro a registrar este lunes 1,94 de media en España. Lo mismo sucede con la gasolina. En el mismo periodo este combustible se ha encarecido casi un 35% al subir de 1,44 a 1,95 en cuestión de nueve meses.

Con todo ello, cabe destacar que el descenso de la pasada semana del gasoil recogía los cambios en el impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que en el caso del diésel, desde el 1 de septiembre elevó su rebaja a 20 céntimos por litro debido a la fuerte subida de su precio en julio. Por su lado, en el caso de la gasolina, se actualizó la rebaja de 10 céntimos a 5 céntimos por litro.

De esta manera, en apenas una semana el precio en los surtidores del litro de diésel ha visto cómo se ha evaporado gran parte de la rebaja que registró por la reactivación de la rebaja de 20 céntimos por litro a inicios de septiembre y que los de Sánchez tanto han promocionado.

Llenar el depósito, más de 100 euros

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,87 euros, unos 23,3 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,55 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 102,63 euros, unos 21 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,56 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

Sin embargo, es importante subrayar que el precio de los carburantes depende de múltiples factores y no únicamente de la evolución del crudo. También afecta su cotización específica, los impuestos de cada nación, el coste de la materia prima y logística y los márgenes brutos.