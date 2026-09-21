Sánchez presenta un nuevo plan de IA para España pese a tener sin actividad tres comités con 55 expertos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un nuevo plan de Inteligencia Artificial, en esta ocasión para su «despliegue responsable», pese a tener tres más de tres comités de IA con más de 55 expertos sin actividad alguna.

En esta ocasión Sánchez ha anunciado que convocará el próximo mes a los agentes sociales -patronal y sindicatos- para avanzar «en un gran acuerdo de país y un nuevo contrato social» en torno a esta tecnología.

Pero, cabe recordar que, en su afán de crear órganos institucionales, el Gobierno ya creó en julio de 2020 un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial (CAIA) con más de 20 expertos que, según pudo confirmar OKDIARIO, sólo se ha reunido dos veces en seis años.

Pese a ello, el líder de los socialistas ha asegurado hoy que «es evidente» que el desafío de la inteligencia artificial «ya no es para dentro de 5, 10 o 50 años, es ahora mismo». En la misma intervención, de hecho, ha destacado que «da la sensación de que llegamos un poco tarde».

En esta línea, Sánchez ha expuesto la hoja de ruta con acciones concretas a desarrollar en los próximos 12 meses para que España «aproveche las oportunidades que la IA ofrece a nuestra economía».

Son muchas ya las ocasiones en las que el Ejecutivo ha presentado estrategias de IA y, sin embargo, pese a que en un informe al que tuvo acceso este periódico dictaba que «ninguna estrategia de IA puede durar más de 6 meses porque una vez aprobada la iremos revisando»… Los de Sánchez no han puesto en funcionamiento los consejos con más de medio centenar de expertos.