Un soltero de ‘First Dates’, sobre su cita: «Me encantaría cumplir mi fantasía con esos muslos»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas lleva diez años ayudando a sus participantes a encontrar el amor. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Carmen. La comensal, de 26 años, acudió al formato por segunda vez. Pues, durante su primer paso no tuvo demasiada suerte. Además, según ha recordado, acababa de someterse a una intervención quirúrgica, por lo que no estaba al 100%. Por ello, ahora ha llegado pisando fuerte al programa.

La soltera explicó que le gustaría conocer a un hombre con mucha energía y que no sea «una seta». Pues, como una mujer empoderada que es, no es para menos. Así lo ha dejado claro. Por ello, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le preparó una cita con Alejandro. El soltero, de 29 años, se presentó como un hombre que lleva la responsabilidad afectiva «por bandera». Pero, ¿cómo fue su primera toma de contacto con Carmen? Pues, el soltero no pudo evitar mostrarse más encantado. «Han dado con el perfil idóneo», comentó en uno de los totales.

Alejandro quedó encantado con su cita de ‘First Dates’

Carmen, por su parte, se percató de que había atraído notablemente a su cita. «Le he enamorado», comentó ella. Ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor, pues así podían seguir conociéndose mejor. Un intercambio de palabras donde abordaron sus respectivos gustos y hobbies. De hecho, fue así como Carmen le contó que le gustaba la lucha libre y que quería ser una luchadora profesional. Un dato que a Alejandro lo dejó encantado.

«Una fantasía de ese tipo es luchar con alguien, que me inmovilicen y todo…», comentó. Para ella, esta es «una fantasía un poco rara». Un detalle del que es consciente. Pero, «no estoy cerrada a experiencias nuevas». Unas palabras que eran escuchadas con mucha atención por Alejandro. «Me encantaría cumplir mi fantasía con Carmen y que me asfixie con esos hermosos muslos», dijo en uno de los totales. Y es que el participante ya tenía claro que ella tenía todas las papeletas para ser la mujer de su vida.

Por ello, no dudaron en trasladarse hasta el reservado de First Dates para tener un poco más de intimidad. Aquí, ella le hizo caricias en el pelo. Un gesto con el que Alejandro quedó «como hipnotizado». Por ello, se arriesgó y la besó. Un momento donde le dejó claras sus intenciones. Y es que, para él, les habían hecho «a imagen y semejanza». Por ello, en la decisión final de First Dates, los solteros aceptaron seguir conociéndose en una segunda velada. «Hasta el fin del mundo y que la muerte nos separe», concluyó ella.