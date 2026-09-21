Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, en la serie Valle Salvaje, podremos ver cómo Alejo protagoniza un tenso enfrentamiento con Manuela, mientras que alguien totalmente inesperado irrumpe en la Casa Pequeña. Además, Hernando amenaza a Alejo, mientras que Rosalía y Rafael se acercan peligrosamente. Todo ello mientras Bárbara advierte a Genaro sobre lo mucho que le llama la atención. Esto es lo que podremos ver en Valle Salvaje, desde el lunes 21 de septiembre (capítulo 490) al viernes 25 de septiembre (capítulo 494).

Lunes 21 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 490)

Alejo tiene un tenso enfrentamiento con Manuela, que está cada vez más fuera de la realidad. Todo ello mientras don Hernando no tarda en amenazar al muchacho por algo que ha sucedido recientemente. Hasta tal punto que, ante todos, no duda un solo segundo en lanzar un anuncio que termina por helar la sangre de Alejo. ¿Qué está dispuesto a hacer el marqués?

Martes 22 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 491)

Después del anuncio de la boda, Alejo se ve en la obligación no solamente de decidir, sino también de actuar en consecuencia. ¿Cederá ante don Hernando tras todo lo que ha sucedido? Por si fuera poco, alguien completamente inesperado logra irrumpir en la Casa Pequeña ante Bárbara. ¿Quién ha aparecido, de un momento a otro, en Valle Salvaje?

Miércoles 23 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 492)

Don Hernando amenaza a Alejo, haciéndole saber que, si no cumple con Manuela, lo destruirá. ¡No va a tener reparos en hacerlo si fuese necesario! Rosalía y Rafael, por su parte, se acercan poco a poco y sigilosamente. Todo ello mientras la Casa Pequeña va a tener un lacayo. Ahora bien, ¿quién es y qué trae consigo, exactamente?

Jueves 24 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 493)

A pesar de los esfuerzos, parece que el nuevo lacayo no consigue encajar en la Casa Pequeña. En paralelo, Alejo y Braulio hacen todo lo que está en su mano para hacer entrar en razón a Manuela. ¿Lo lograrán a pesar de que lo tienen cada vez más complicado? En cuanto a Victoria y Mercedes, parece que se lo juegan todo con don Atanasio. ¿Su plan saldrá tal cual lo habían planeado?

Viernes 25 de septiembre en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 494)

Mientras Valle Salvaje se engalana para celebrar el bautizo de Luchas y María, don Hernando no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para volver a enfrentarse a Rafael. En la Casa Pequeña, Bárbara no tiene reparos a la hora de advertir a Genaro sobre lo mucho que llama la atención. Todo ello mientras Alejo y Luisa terminan chocando con Manuela. ¿Qué plan tiene la de Guzmán entre manos?