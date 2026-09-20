Avance de ‘El Secreto’ de hoy, 20 de septiembre: Hayal descubre que su madre tenía una doble vida

El Secreto se ha convertido en la nueva gran apuesta de Atresmedia en cuanto a series turcas se refiere. Es más que evidente que estamos ante una historia que va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Tras su estreno el pasado domingo 6 de septiembre, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha decidido emitir una nueva entrega de esta ficción cada domingo. Así pues, en el último capítulo de El Secreto, los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo la identidad del padre de la niña que Berrak tuvo sigue siendo un completo misterio. Zeynep cree saber quién es ese misterioso hombre con el que Berrak tuvo un romance. Además, intuye que Serhat también lo sospecha.

Y es que, sin lugar a dudas, la verdad está a punto de salir a la luz. Numerosas teorías, donde el nombre que más suena es el de Can, el hermano mayor de Serhat. Todos quieren saber la verdad y el nombre de ese hombre con el que Berrak no tuvo reparos en arruinar su matrimonio. Pero, además, también quieren saber por qué no quiere saber nada de la niña. Mientras tanto, veremos cómo la convivencia de Zeynep y Kader se complica. Pero ella y Serhat parece que están llegando a un entendimiento.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘El Secreto’ que se emite hoy, 20 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo la carta que Berrak le mandó a Can cae en manos de Serhat. Una situación que marcará un antes y un después, irremediablemente. Pues, en ella, habla del padre biológico de Kader. Y es que la identidad de este hombre tiene al empresario en una ansiedad constante.

El protagonista no entiende por qué su mujer tiene tanto misterio y silencio con este tema. Claramente, ella sabe perfectamente quién es el padre de la niña. Pero, por algún motivo mayor, se niega a contarle a nadie su identidad. Una acción que lleva a pensar que, quizás, es alguien tan importante que prefiere esconderlo para evitar problemas.

La que también está muy preocupada es Zeynep. La joven tiene claro que esta situación va a causar estragos en la familia. Pues, no es un secreto cualquiera. Por ello, sin andarse con rodeos, le hace una pregunta muy directa a Serhat sobre sus hijas. Una cuestión que hará reflexionar al protagonista. Asimismo, lejos de quedar aquí, a lo largo del capítulo veremos cómo Hayal descubre parte de la verdad. Pues, encuentra la carta, a pesar de estar medio quemada, y consigue leer lo importante. Su madre tenía una doble vida. ¿Qué sucederá ahora? No te pierdas la nueva entrega de El Secreto esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.