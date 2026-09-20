Los cocineros coinciden: «Para que las patatas al horno queden doradas, no agregues más aceite, sino 2 cucharadas de fécula de maíz»

Hay recetas que, aunque sean sencillas y no requieran demasiado tiempo, se pueden simplificar todavía más cuando se conocen algunos trucos de cocina. Las patatas al horno, por ejemplo, parecen una tarea de lo más sencilla: basta con lavarlas, añadir un poco de aceite y meterlas al horno. Sin embargo, existe un truco que permite conseguir un exterior muchísimo más crujiente.

Cabe señalar que la patata es un alimento muy versátil, saciante y relativamente bajo en calorías, que puede contribuir a evitar un consumo excesivo de otros alimentos menos interesantes desde el punto de vista nutricional. Además, aporta potasio, hidratos de carbono, calcio, hierro y vitaminas C y B6.

El mejor truco para que las patatas al horno queden doradas

Las patatas al horno son un acompañamiento clásico para platos de carne, verdura y pescado, pero lograr que queden bien doradas y crujientes por fuera y, al mismo tiempo, tiernas por dentro no siempre resulta sencillo. Aunque muchas personas recurren al aceite para conseguirlo, existe un truco muy fácil que utilizan los cocineros y que puede marcar la diferencia: añadir fécula de maíz antes de hornearlas.

Éste sencillo método ayuda a reducir la cantidad de aceite y hace que las patatas formen una fina capa exterior más seca y crujiente. Además, agregar una pizca de pimentón potencia tanto su color como su sabor, convirtiéndolas en el acompañamiento perfecto para prácticamente cualquier plato.

El secreto está en preparar bien la superficie de las patatas. Una vez cortadas y completamente secas, se les añade una pequeña cantidad de fécula de maíz (una cucharada por cada kilo de patatas) y se reparte de manera uniforme. De esta manera, se consigue un exterior bien dorado y crujiente sin tener que aumentar la cantidad de aceite.

Además de éste, hay otros trucos que merece la pena conocer:

Siempre que sea posible, lo mejor es utilizar variedades harinosas, que tienen más cantidad de almidón. Al cocinarse, su interior queda más esponjoso, creando un contraste perfecto con la superficie crujiente.

Una cocción previa de unos 8-10 minutos en agua hirviendo con sal ayuda a que las patatas se hagan de manera más uniforme y favorece un acabado más crujiente, además de reducir el tiempo posterior de horneado.

Después de escurrirlas y dejar que pierdan algo de calor, se pelan, se colocan en un colador y se mueven suavemente para que la superficie se desprenda ligeramente. Luego, es el momento de añadir la fécula de maíz y mezclarlas bien para potenciar el crujiente.

Mientras las patatas se cuecen, se coloca la bandeja con unos 60 ml de aceite por cada kilo de patatas y se precalienta el horno a 190 ºC con aire.

Receta paso a paso

#recetasfaciles #guarnicion #cocinacasera #recetas ♬ sonido original – Bea Corazón de Caramelo @corazondcaramelo ¿Buscas una guarnición fácil, rica y que combine con todo? 🥔✨ Estas patatas al horno se han convertido en una de mis favoritas. Quedan doraditas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor increíble gracias a las especias. Lo mejor es que sirven para acompañar casi cualquier plato: carne, pescado, huevos, verduras… Incluso puedes añadirlas a una ensalada templada y quedan deliciosas. Una receta sencilla que merece la pena tener siempre a mano. Ingredientes: 🥔 Patatas pequeñas 🫒 Aceite de oliva virgen extra 🧂 Sal ⚫ Pimienta negra 🧄 Ajo en polvo 🧅 Cebolla en polvo 🌶️ Pimentón dulce Paso a paso: Lava bien las patatas y cuécelas con la piel en agua con sal hasta que estén tiernas. Escúrrelas, deja que se templen un poco y córtalas en trozos. Colócalas en una fuente y añade sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón dulce y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Remueve bien para que todas las patatas queden impregnadas de las especias. Hornéalas a 200 ºC durante unos 20 minutos, o hasta que estén bien doradas. ¿Con qué plato las acompañarías tú? 😍 #patatasalhorno

Lava bien las patatas pequeñas y cuécelas con la piel en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Escúrrelas, deja que se templen ligeramente y córtalas en trozos. Colócalas en una fuente y añade sal, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón dulce y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Remueve todo bien para que las patatas queden perfectamente impregnadas con las especias y el aceite. Introduce la fuente en el horno precalentado a 200 ºC y cocina durante unos 20 minutos, aproximadamente, hasta que las patatas estén bien doradas por fuera y tengan un aspecto crujiente y apetecible.

Finalmente, cabe recordar que las patatas tienen un alto contenido en agua, que representa más del 75 % de su composición. Si se comen con piel, pueden aportar un mayor valor nutricional, ya que parte de sus proteínas se concentra justo debajo de ella. Además, son ricas en potasio y bajas en sodio, contienen vitamina C, necesaria para la producción de colágeno y la cicatrización, y vitaminas del grupo B.