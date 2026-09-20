Los cerrajeros están de acuerdo: «Para evitar que los ladrones entren en tu casa, lo ideal es dejar la llave de la puerta ligeramente echada, pero no al 100%»

Dejar la llave de la puerta puesta por dentro es una costumbre habitual en muchos hogares españoles, sobre todo por la noche o antes de irse a dormir. Un cerrajero explicó en un vídeo viral el motivo técnico por el que esa costumbre, hecha de una forma muy concreta, puede complicarle bastante el trabajo a quien intente forzar la cerradura desde fuera.

La clave no está en dejarla simplemente puesta, sino en el ángulo exacto en el que se coloca dentro del bombín de la cerradura. Antes de aplicar este consejo en casa, conviene entender bien qué hay detrás del mecanismo y, sobre todo, qué riesgos concretos puede traer si no se hace de la forma correcta.

¿Por qué dejar la llave de la puerta ligeramente girada dificulta el robo?

El truco, explicado por un cerrajero en un vídeo de TikTok que se ha compartido miles de veces, se basa en cómo funcionan por dentro los bombines de cilindro, los más habituales en puertas de entrada.

Para abrir una de estas cerraduras con una ganzúa (técnica conocida como ganzuado o lock picking), no basta con manipular los pines: también hay que conseguir que gire una pieza metálica llamada leva, la encargada de mover el pestillo.

Si hay una llave puesta dentro del bombín, esa leva no puede girar hasta que la llave se empuje hacia fuera por el otro lado.

Y eso es justo lo que hace quien intenta forzar la cerradura. Introduce una ganzúa o incluso otra llave que encaje en el hueco, empuja la que hay dentro hasta expulsarla y, solo entonces, consigue que la leva gire y la puerta se abra.

Ahí radica la clave del consejo. Si la llave de la puerta está recta, se puede empujar sin ningún problema y sale por el otro lado. Pero si está ligeramente girada, queda encajada en un ángulo que impide sacarla empujando, por lo que ni la ganzúa ni una llave ajena logran mover la leva. El sistema, sencillamente, se bloquea.

¿Qué cerraduras protege este truco y cuáles no?

Esta técnica funciona sobre todo en cerraduras de cilindro con leva, como los populares night latches británicos o los cilindros europeos que llevan hoy muchas puertas de entrada en España.

En cambio, apenas tiene efecto en cerraduras de embutir tradicionales sin bombín exterior, o en sistemas más modernos donde la llave no llega a bloquear físicamente el hueco de la cerradura.

Conviene además poner el dato en perspectiva. Según estimaciones de especialistas en seguridad de cerraduras, el ganzuado representa una proporción muy pequeña de los robos con entrada forzada, apenas algo más del 1% de los casos analizados en Estados Unidos.

La mayoría de los ladrones prefieren métodos más rápidos y ruidosos, como reventar la puerta a patadas, forzar la cerradura con una palanca o directamente romper un cristal cercano.

El riesgo que muchos olvidan al dejar la llave de la puerta puesta

El truco tiene, sin embargo, una letra pequeña que muchos expertos en seguridad destacan. Si la puerta tiene un buzón o ranura de correo, dejar la llave puesta por dentro puede facilitarle el trabajo a otro tipo de ladrón.

El que pesca objetos a través del hueco con un alambre o unos alicates largos, una técnica conocida como key fishing y muy documentada por la policía británica en los últimos años.

Por eso, quienes decidan aplicar este consejo deberían asegurarse antes de que el buzón esté lo bastante alejado de la cerradura o protegido con una rejilla interior, para que nadie pueda alcanzar la llave desde fuera con un gancho o un alambre.

De lo contrario, el mismo gesto pensado para frenar a un ladrón podría acabar facilitándole el acceso por una vía completamente distinta.

Lo que realmente recomiendan los cerrajeros para reforzar la llave de la puerta

Más allá del truco viral, los cerrajeros coinciden en que la mejor defensa pasa por invertir en un bombín certificado anti-bumping, anti-ganzuado y anti-extracción, mucho más eficaz que cualquier gesto casero.

También recomiendan reforzar la puerta con un cierre de seguridad adicional y no confiar la protección del hogar a un único elemento, por muy ingenioso que parezca a primera vista.

En esta línea, el hecho de dejar la llave de la puerta ligeramente girada por la noche no hace ningún daño y, en las cerraduras adecuadas, puede sumar una barrera extra frente al ganzuado.

Pero conviene verlo como un gesto complementario, nunca como sustituto de un bombín certificado ni de un buzón bien protegido: la combinación de ambos es lo que realmente reduce las probabilidades de un robo.