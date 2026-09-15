Protección Civil lo tiene claro al 100%: «La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar una situación de amenaza o peligro»

Lo primero para evitar catástrofes es la prevención en casa, pero hay veces donde la seguridad no está en nuestra mano. Por ejemplo, en un incendio, en una inundación o en un terremoto. Cuando esto pasa, hay que saber cómo actuar para estar seguros.

Por eso Protección Civil de Caudete ha insistido en que lo más importante ante una emergencia es mantener la calma. Sentir miedo o inseguridad ante una situación de riesgo es una respuesta natural, pero dejarse llevar por esa sensación puede conducir a decisiones precipitadas que empeoren el peligro.

«La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar una situación que entrañe algún tipo de amenaza o peligro», han señalado desde Protección Civil. De hecho, mantener la tranquilidad también puede aumentar la seguridad de quienes se encuentran alrededor.

Por qué hay que mantener la calma en una emergencia, según Protección Civil

Pese a que todos los días vemos noticias de incendios, terremotos y diversas catástrofes, la gran mayoría no sabe cómo actuar en caso de emergencia. Para Protección Civil lo básico es mantener la calma.

Aunque parezca poco intuitivo, es la mejor manera de ganar tiempo para identificar el peligro y elegir una respuesta adecuada. En función de lo sucedido, esa decisión puede consistir en abandonar una zona, permanecer dentro de un edificio, buscar un lugar elevado o seguir las instrucciones de los servicios de emergencia.

De hecho, las recomendaciones cambian considerablemente según el riesgo. Ante una inundación puede ser necesario alejarse de ríos y zonas bajas, mientras que durante un terremoto se aconseja protegerse de objetos que puedan desprenderse y evitar los ascensores.

Pero, si te fijas, el factor común en todas estas situaciones es que hay que evitar respuestas impulsivas. La tranquilidad permite observar qué está ocurriendo, localizar una posible vía de salida y prestar atención a las indicaciones oficiales antes de tomar una decisión.

Protección Civil avisa del principal error que cometemos en las emergencias

Entre las recomendaciones generales de Protección Civil aparece otra conducta en la que solemos fallar, y es que no deberíamos utilizar el teléfono al menos que fuera realmente necesario.

La razón es que cuando muchas personas intentan comunicarse simultáneamente durante una emergencia, las líneas pueden saturarse y dificultar las comunicaciones que sí son imprescindibles.

Por ese mismo motivo, Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de fuentes oficiales y evitar propagar rumores. Debemos comprender que compartir datos exagerados, incompletos o directamente incorrectos puede aumentar la alarma entre la población.

La preparación previa y tener un equipo básico de emergencia también reduce la necesidad de improvisar. Por ejemplo, disponiendo de una linterna, una radio a pilas y un pequeño botiquín, además de tener localizada la documentación importante y recordar el teléfono de emergencias 112.

Cómo prepararte en casa para estar listo antes de una catástrofe

Precisamente, buena parte de la protección empieza antes de que exista una amenaza inmediata. Por ejemplo, debes tener identificados los posibles riesgos del entorno, saber dónde están las salidas o conocer qué hacer ante fenómenos como inundaciones, tormentas o incendios.

No confundas esto con acercarte a las zonas afectadas para saber qué ocurre. No sólo estás poniéndote en peligro, sino que dificultas el acceso y el trabajo de bomberos, policías y sanitarios.

Recuerda que cuando los equipos de intervención todavía no han llegado, la prioridad es ponerte a salvo, atender las informaciones oficiales y actuar con sentido común.