La Operación Campamento como símbolo: Sánchez prometió levantar 12.000 casas «de inmediato» en 2022 y no hay ni una

La Operación Campamento se ha convertido en el símbolo de las promesas incumplidas del Gobierno en materia de vivienda. El presidente anunció el 12 de julio de 2022, en el Debate sobre el Estado de la Nación, que desbloquearía «de inmediato» la operación para levantar hasta 12.000 viviendas en Madrid. Más de cuatro años después, no se ha construido ni una.

«Desbloquearemos de inmediato la Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas», dijo Sánchez desde la tribuna del Congreso. La cifra no ha llegado ni al papel: el proyecto aprobado se ha quedado en 10.700 viviendas, 7.000 protegidas y 3.700 libres, el mismo reparto que aprobó el Consejo de Ministros en enero de 2005.

Los terrenos de los antiguos cuarteles de Operación Campamento, en el distrito de Latina, llevan más de 35 años esperando. El primer acuerdo entre Defensa y la Comunidad de Madrid se remonta a finales de los años 80 y preveía 15.000 viviendas. En 2006, José Luis Rodríguez Zapatero presidió el inicio de los derribos y prometió las casas en un máximo de cuatro años. Tampoco se cumplió.

Tras el anuncio de Sánchez, el Gobierno tardó 15 meses en comprar el suelo. El Consejo de Ministros autorizó el 3 de octubre de 2023 que SEPES, hoy Casa 47, adquiriera a Defensa 1,63 millones de metros cuadrados por 271,96 millones de euros. En junio de 2026, Casa 47 ha aprobado otros 140 millones para la Junta de Compensación. Entre el suelo, esa aportación y los contratos de demolición, el dinero público documentado supera los 800 millones.

El 12 de enero de 2026, Sánchez volvió a la Operación Campamento para escenificar el arranque. «Esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro; lo que venimos es a iniciar las obras», ha afirmado. Lo que comenzó fue la demolición de los cuarteles, adjudicada a Construcciones Arribas Gozalo por 1.446.348,04 euros. En ese mismo acto, el presidente aseguró que las viviendas serán «10.700 hogares que, además, serán públicos», pese a que el planeamiento mantiene 3.700 libres.

Dos días después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, situó las primeras viviendas a finales de 2027 o principios de 2028, con unos 30 meses de obra. Nueve meses más tarde, las obras no han empezado, por lo que es complicado que se cumpla el plazo otorgado por la ministra. El Ayuntamiento aprobó definitivamente el proyecto de urbanización el 2 de julio y Casa 47 ha licitado el 29 de julio las obras de las fases 1 y 2 por 94,8 millones sin IVA. El contrato sigue sin adjudicarse y la edificación ni siquiera se ha licitado.

El propio Gobierno maneja otro horizonte. En la documentación remitida al Tribunal de Cuentas en septiembre de 2025, fijó el final de las obras a finales de 2030 y la ocupación de las viviendas un año después. En respuesta a una solicitud de transparencia, Casa 47 reconoció en mayo de 2026 que no existe un calendario oficial de la operación como documento único.

Casi dos tercios de las viviendas dependen, además, de una obra sin proyecto aprobado. La fase 3 de Campamento, con unas 6.700 viviendas, está ligada al soterramiento de la A-5 entre Padre Piquer y la avenida de la Aviación. El anteproyecto se ha adjudicado en noviembre de 2024, cuyas obras se prevén iniciar a finales de 2027.

Mientras, Gobierno y Ayuntamiento se han cruzado reproches. La ministra ha llegado a decir que le «encantaría intervenir con un 155» en Madrid, y su departamento ha acusado al Consistorio de retrasar la aprobación del proyecto. El 10 de septiembre, tras aprobar la Junta de Compensación, la vicealcaldesa Inma Sanz replicó que el Ministerio «tendrá que ponerse las pilas», porque la urbanización sigue sin empezar.

Operación Campamento también ha servido para engordar las cifras del Gobierno. En mayo de 2023, el Ministerio aseguró que las 10.500 viviendas previstas en suelos de Defensa en la capital irían en ubicaciones distintas a Campamento. En agosto de 2024, incluyó la operación entre las 16.780 viviendas «movilizadas» de ese mismo plan de 20.000.