Campamento, el proyecto que se atribuye ahora el Gobierno, lleva más de 36 años únicamente sobre el papel. Sin embargo, el desarrollo que anuncia y del que presume Pedro Sánchez dista mucho de lo que se plasmó en el ambicioso plan inicial de 1989. Y es que, pese a llevar inyectados en la operación más de 662,54 millones de euros, en Campamento no se ha construido todavía ni una sola vivienda.

Esa cantidad, sin embargo, solo es el 75% del total de los fondos que se esperan transferir desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a SEPES, según recoge el Tribunal de Cuentas en un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Por tanto, quedarían al menos 221 millones de euros por ingresar en el proyecto. Alcanzaría así la operación una inversión completa de al menos 883,39 millones de euros.

Otro de los puntos que llaman la atención al consultar el escrito es que hace tres décadas la iniciativa era descrita como «la nueva ciudad». Un desarrollo urbanístico con viviendas «de alto nivel» y «capaz de crear suficiente atractivo como para contrarrestar el tirón del Centro de Madrid sobre ese sector metropolitano», anunciaba ya el Gobierno en 1989.

Esa «ciudad» ahora el Ejecutivo la habría degradado a «barrio», una definición menos ambiciosa y que explica nuevas intenciones. Lo que antes pretendía convertirse en una zona urbana y comercial de referencia con viviendas que desprendiesen un plus de calidad, ahora se usará para construir 10.700 hogares, de los cuales un 65% asequibles, dada la crisis de acceso a la vivienda y el empobrecimiento social que asola al país.

En sus inicios la operación proyectaba la idea de construir desarrollos residenciales con finalidades distintas. Por una parte, un desarrollo residencial «de nivel alto» que ayudaría a aglomerar la masa de oficinas, así como «hacerlas más atractivas y vivas fuera de las horas de trabajo» y «diversificar la oferta residencial de la zona y del sector».

Por otra parte, hace casi 40 años ya se planteó que en Campamento se llevara a cabo «un programa de vivienda de promoción pública» que podría ser «muy operativo en resolver problemas de realojamiento». Un tanto que ahora se ha intentado anotar el Ejecutivo de Sánchez.

Por último también añadía la importancia de contar con «una dotación comercial importante» que se instalara de forma concentrada y exclusiva, mezclada con las oficinas y las viviendas.

Una «ciudad» generadora de empleo

En los planteamientos oficiales de 1989 el Gobierno contemplaba que la «nueva ciudad» contribuiría a la mejora de las condiciones de ese sector Metropolitano en varios aspectos, uno de ellos la creación de 75.000 puestos de trabajo.

«Las nuevas oportunidades de empleo especialmente en el sector terciario, junto con las de acceso a comercio y servicios especializados, que solamente ha ofrecido hasta ahora el Centro de Madrid, reducirán notablemente el atractivo relativo de éste para la población del sector y con ello se reducirá la intensidad de los movimientos pendulares de la población», vaticinaban por aquel entonces.

Sin embargo, en los documentos presentados en los últimos años por el Ministerio de Vivienda dicho dato se obvia. El Ejecutivo opta por no mencionar el impacto en la generación de empleo que podría llegar a tener el barrio. Campamento, un desarrollo en el que todavía, casi 40 años y 662 millones de euros después, no se ha levantado ni una sola vivienda.