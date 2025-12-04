Una persona que cobre menos de 25.000 euros brutos anuales -lo que se traduce en un sueldo de más de 2.000 euros brutos mensuales en 12 pagas- no podrá acceder a las viviendas asequibles de Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda con la que el Gobierno a priori pretende ayudar a los ciudadanos a tener un techo. Por el contrario, sí que podrán disfrutar estos hogares baratos aquellos afortunados que perciban rentas de hasta 90.000 euros brutos al año. Es decir, más de 7.000 euros brutos al mes en 12 pagas.

De esta manera, tal y como señalan desde la oposición, el ejecutivo de Pedro Sánchez se convierte en el antagonista de Robin Hood y deja sin vivienda pública, precisamente, a los que más la necesitan. Según los requisitos publicados por el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, se excluye de la oferta de vivienda asequible a los que cobren menos de 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), considerando que aquellos que estén por debajo de esos ingresos deberán recurrir a la vivienda social. Una, por descontado, fuera de su nueva entidad, Casa 47.

Por si fuera menor el hecho de elevar el mínimo a salarios de 2.000 euros mensuales, el Gobierno amplía la horquilla hasta aquellos cuyas rentas igualen 7,5 veces dicho límite de ingresos familiar para que puedan acceder a sus viviendas asequibles. Hecha la ley, hecha la trampa. Y es que, al consultar las condiciones de registro, muchos ciudadanos intentarían calcular su validez sobre los 8.400 euros brutos a 14 pagas, que refleja el propio IPREM en su web. Sin embargo, este requisito se calcula sobre la base imponible de los ingresos, por lo que en lugar de ser 63.000 euros -una cifra ya elevada respecto al salario medio de España- suponen casi 90.000 euros brutos al año.

Un plan que deja sin casa a media España

Cabe recordar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) permanece en 16.576 euros brutos al año. Además, según datos publicados este 2025 por Instituto Nacional de Estadística (INE), un 30% de los asalariados de España (5,5 millones de trabajadores) cobró un sueldo inferior a 1.582,2 euros al mes el año pasado y otro 40% (7,3 millones) ganó entre esa cantidad y como mucho hasta 2.659,8 euros brutos al mes.

Todos ellos, a excepción de los pocos que elevaron la media, quedarían excluidos del nuevo plan estatal de vivienda del Gobierno de Sánchez. Se trata de casi un 70% de los trabajadores asalariados del país. Asimismo, hay que tener en cuenta que la horquilla de ingresos es la misma, independientemente de la zona de España en la que viva el solicitante. No importa que resida en un pueblo de 5.000 habitantes o en una ciudad como Madrid o Barcelona.

A la lista de los sinsentidos que acumula el Plan Estatal de Vivienda planteado este jueves por la ministra de Vivienda, resulta llamativo que los contratos de alquiler asequible se garanticen por 75 años y las revisiones de las circunstancias familiares vayan a realizarse cada 14 años.

Se trata de un margen muy abultado para unas circunstancias que, en principio, si los requisitos se ajustaran a las necesidades de las clases más bajas, deberían intentar solventarse con el tiempo. De esta manera, si en ese periodo la suerte de la familia cambiara y se comprara una vivienda o ganara la lotería, todos los residentes de la casa seguirían teniendo acceso a su vivienda social asequible.

Todas las incoherencias de la nueva estrategia del Gobierno para encarar el que ya es considerado como el problema que más perturba a los españoles, según el último CIS, son ataques que desde el propio ejecutivo han lanzado a gobiernos autonómicos como el madrileño. En su caso, los de Sánchez criticaron que para poder acceder a las viviendas que sortea la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid el requisito fuese tener ingresos por debajo de 3,5 veces IPREM. Es decir, tener un salario inferior a 43.000 euros anuales o, lo que es lo mismo, ganar menos de 3.600 euros al mes.