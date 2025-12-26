El Banco de España avisa: estas monedas dejarán de valer y muchos aún las tienen en casa

El año está a punto de terminar, de modo que es ahora cuando puede que sea un buen momento, revisar lo que guardamos en casa y hacer algo de limpieza. Y entre los objetos que pasan más desapercibidos están las monedas que dejamos en un cajón, en el coche o en un viejo monedero. Aunque el uso del efectivo ha perdido terreno frente a los pagos con móvil, tarjetas o Bizum, sigue estando muy presente en la vida cotidiana. De hecho, más de la mitad de los españoles han seguido utilizando billetes y monedas a diario el año pasado. Y ahora, a pocos días del cierre de 2025, conviene echar un vistazo a esas monedas que quizá llevamos años sin mirar y para las que el Banco de España lanza un aviso.

En concreto, el Banco de España ha vuelto a recordar que no todas las monedas que circulan son válidas y que algunas deben retirarse de inmediato. Muchas personas podrían tener en casa piezas que ya no son aptas, otras deterioradas y, en casos puntuales, incluso falsificadas. La recomendación llega en un momento en el que millones de transacciones navideñas se hacen todavía en efectivo, lo que multiplica la probabilidad de que aparezcan monedas en mal estado sin que nos demos cuenta. Quien tenga la costumbre de pagar en metálico, vaciar los bolsillos al llegar a casa o acumular suelto en un bote puede encontrarse ahora con una sorpresa inesperada. Con las prisas de final de año y la actividad comercial de diciembre, es fácil que una moneda defectuosa pase desapercibida. Por eso, antes de volver a guardarlas o darlas en una compra, el Banco de España insta a revisar algunas señales que indican que una pieza podría dejar de valer.

Qué monedas van a dejar de ser válidas

El organismo distingue entre tres tipos de monedas: aptas, no aptas y presuntamente falsas. Las primeras son las que todos utilizamos normalmente. Las segundas son piezas deterioradas o defectuosas que, aunque fueron legítimas, ya no pueden seguir circulando. Y las terceras son monedas fabricadas de forma fraudulenta, que deben ser destruidas.

El Banco de España explica que las monedas no aptas aparecen cuando han sufrido cortes, deformaciones, bordes dañados o cualquier defecto que impida que una máquina expendedora o un sistema de cobro pueda reconocerlas. En estos casos, no se consideran falsas, pero sí inservibles. Por eso deben retirarse de la circulación y pueden ser llevadas a una sucursal del Banco de España para su análisis y canje, siempre que cumplan los criterios establecidos.

A diferencia de estas piezas dañadas, las monedas falsas se detectan cuando presentan características ajenas a las originales y han sido fabricadas o alteradas con intención de engañar. La normativa vigente, incluida la orden ETD/647/2023, establece que este tipo de monedas no pueden canjearse. Cuando llegan al circuito oficial se destruyen.

Por qué es importante revisarlas antes de que acabe el año

Diciembre es un mes en el que se maneja más efectivo que de costumbre, tanto por compras navideñas como por intercambios pequeños entre familiares y comercios. Estos días finales se convierten en un momento clave para revisar el dinero que guardamos en casa. Muchas personas conservan monedas sueltas durante años sin comprobar su estado, y ahora podría ser el momento de descubrir que alguna ya no vale.

La recomendación del Banco de España es clara: si una moneda te genera dudas, no la devuelvas a la circulación y llévala a una entidad financiera que pueda tramitarla. El circuito de revisión depende de los bancos, cooperativas de crédito y otros operadores de efectivo, que actúan como intermediarios entre los ciudadanos y el organismo supervisor. Son ellos quienes remiten las piezas dudosas para su análisis y clasificación final.

Qué hacer si tienes una moneda que podría salir de circulación

El procedimiento inicial es sencillo. Lo primero es examinar la moneda por ambos lados. Si detectas golpes profundos, cortes, deformaciones o un desgaste anómalo, es probable que esté considerada como no apta. Estas monedas no tienen que desecharse de inmediato, ya que pueden ser canjeadas si cumplen los requisitos que marca el Banco de España.

Si resulta ser una moneda falsa, no habrá devolución de su valor. Se destruye y pasa a formar parte del material recuperado. Cuando se trata de una moneda legítima pero deteriorada, se desmonetiza y se retira de circulación, aunque su material puede reutilizarse para acuñar nuevas piezas. Los ingresos obtenidos por la venta mediante subasta del material no válido se destinan al Tesoro Público.

El Banco de España recuerda que es el organismo encargado de mantener la calidad del dinero en circulación. Por eso pone monedas nuevas en el mercado y retira las que generan problemas o confusión. Con este sistema garantiza que las máquinas y los usuarios puedan identificar las piezas sin riesgo de error. Será bueno entonces, que si tienes un bote lleno de monedas en casa o si pagas en efectivo durante estas fechas, quizá te convenga dedicar unos minutos a revisarlas. A veces basta con una simple mirada para detectar una pieza que ya no debería estar en circulación.